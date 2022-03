Κοινωνία

“Έπαιζε” με όπλο μέσα σε καφενείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια απόφαση εξέδωσε το δικαστήριο για τον άνδρα, ο οποίος είχε ασκήσει και βία κατά των ανδρών της ΟΠΚΕ, την στιγμή της σύλληψης του.

Ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας, παρουσιάστηκε ο 45χρονος - σήμερα -Αλβανός που τον Ιούλιο του 2015 είχε αναστατώσει καφενείο στην Ηράκλεια Λαμίας, παίζοντας μπροστά στους θαμώνες με το 9αρι πιστόλι του που έφερε παράνομα μαζί του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, ο συγκεκριμένος άνδρας βρισκόταν στο καφενείο μαζί με έναν ακόμη ομοεθνή του και σε κατάσταση μέθης ξεκίνησε να παίζει με το όπλο του.

Στο σημείο έφτασε γρήγορα Ομάδα της Α’ ΟΠΚΕ της ΔΑ Φθιώτιδας που χρειάστηκε να παλέψει με τον Αλβανό που αντιστάθηκε, ενώ εξαπέλυσε ύβρεις και απειλές εναντίον τους.

Τελικά συνελήφθη και μαζί με το φίλο του, που στερούταν οποιοδήποτε νομιμοποιητικού εγγράφου μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο και συνελήφθησαν.

Το πρωί της Τρίτης 1 Μαρτίου 2022 ο δράστης του επεισοδίου δικάστηκε από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο, που τον έκρινε ένοχο για τη βία κατά των αστυνομικών υπαλλήλων και για την παράνομη οπλοφορία.

Η ποινή που του επιβλήθηκε ήταν 2 χρόνια φυλακή, για την πρώτη κατηγορία και χρηματική ποινή 180 ημερών προς 5 ευρώ την ημέρα για την παράνομη οπλοφορία.

Ο κατηγορούμενος ότι είναι ήδη έγκλειστος στις Φυλακές Γρεβενών.

Πηγή: LamiaReport.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ζωγράφου: Μάνα και κόρη ζούσαν με το πτώμα του πατέρα μέσα στο σπίτι

Νόμπελ Ειρήνης: 343 υποψήφιοι για το βραβείο

Χανιά: Ατζαμήδες κλέφτες έσπασαν το... σύστημα πυρασφάλειας αντί για την κάμερα (εικόνες)