Λαμία: Τραυματιοφορέας του έσωσε τη ζωή έξω από τα επείγοντα

Μάρτυρες ενός απρόοπτου επεισοδίου έγιναν όσοι βρίσκονταν το πρωί του Σαββάτου έξω από τον χώρο των Επειγόντων του Νοσοκομείου Λαμίας.



Συνοδός ασθενή, που βρισκόταν εκεί αισθάνθηκε αδιαθεσία και έκανε εμετό, όμως είχε την ατυχία να κάνει εισρόφηση με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει η ζωή του.

Όπως περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, o άνθρωπος μελάνιασε, ευτυχώς όμως τραυματιοφορέας που βρισκόταν έξω από τα Επείγοντα, κατέλαβε αμέσως τι είχε συμβεί και επενέβη άμεσα επαναλαμβάνοντας αρκετές φορές τη λαβή Χάιμλιχ που αποδείχτηκε σωτήρια, καθώς αφαιρέθηκαν τα ξένα σώματα από την αναπνευστική οδό!

Ήταν υπόθεση μερικών δευτερολέπτων για να πάθει ανεπανόρθωτη βλάβη ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος βιώνει το δικό του Γολγοθά αγωνιώντας για την κατάσταση της υγείας του παιδιού του που νοσηλεύεται στο Νοσοκομείο.

Ο τραυματιοφορέας από την πλευρά του δε σκέφτηκε τίποτε άλλο εκείνη τη στιγμή παρά μόνο να σώσει έναν άνθρωπο που κινδύνευε.

Ο ίδιος όμως ζήτησε όμως ευγενικά να μην αναφερθεί το όνομά του, λέγοντας ότι όλο το προσωπικό των Επειγόντων Λαμίας έχει σώσει πολλούς ανθρώπους, βοηθώντας τους να επιστρέψουν σπίτι τους και τα συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους.

