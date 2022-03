Οικονομία

Πλειστηριασμοί α' κατοικίας: “Παγώνουν” για χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τι είπε για τις μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ.



Ανακοινώσεις για την πρώτη κατοικία των πιο αδύναμων νοικοκυριών έκανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, σε ό,τι αφορά τώρα την πρώτη κατοικία των πιο αδύναμων, με το νέο νομοσχέδιο παγώνει κάθε διαδικασία πλειστηριασμού 3.000 ακινήτων, τα οποία ανήκουν σε ευάλωτους δανειολήπτες.

«Απλώνεται έτσι ένα πρόσθετο δίχτυ προστασίας γύρω από όσους δοκιμάζονται περισσότερο» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στον ΕΝΦΙΑ. Συγκεκριμένα, είπε ότι "οι βασικές ρυθμίσεις έχουν ήδη περιγραφεί. Περιλαμβάνουν μεγαλύτερες ελαφρύνσεις από αυτές που είχαμε υποσχεθεί. Μία παρέμβαση που καθίσταται εξαιρετικά επίκαιρη τώρα, λαμβάνοντας υπόψη την πίεση την οποία δέχονται τα νοικοκυριά και το εισόδημά τους.

Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι συνολικά οι Έλληνες ιδιοκτήτες θα καταβάλουν κάτι παραπάνω από 30% λιγότερο φόρο για τα ακίνητά τους σε σχέση με αυτό το οποίο πλήρωναν το 2019. Μεγαλύτερη θα είναι η ελάφρυνση για όσους κατοικούν σε ζώνες χαμηλής και μέσης τιμής. Μικρή αύξηση θα βαραίνει μόνο μία μικρή μειοψηφία ιδιοκτητών σε περιοχές υψηλής αξίας. Διορθώνονται με αυτό τον τρόπο αδικίες του παρελθόντος."

Ειδήσεις σήμερα:

Novartis: Η Τουλουπάκη πήρε νέα προθεσμία για απολογία

Ουκρανία - Φυγή από την Μαριούπολη: Ξεκίνησε το κομβόι με τους Έλληνες

Ζωγράφου: Μάνα και κόρη ζούσαν με το πτώμα του πατέρα μέσα στο σπίτι