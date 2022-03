Οικονομία

Ουκρανία: Φυσικό αέριο και πετρέλαιο σε “ράλι χωρίς… φρένα”

Εφιαλτική άνοδο της τάξης του 50% καταγράφουν την Τετάρτη οι διεθνείς τιμές φυσικού αερίου. Νέο “άλμα” στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου.



Αλμα πάνω από 50% κάνουν οι τιμές του ολλανδικού φυσικού αερίου, δείκτη αναφοράς για την Ευρώπη, στις συναλλαγές της Τετάρτης, φτάνοντας στα 184 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Τα συμβόλαια ολλανδικού φυσικού αερίου παράδοσης Απριλίου έκλεισαν στην προηγούμενη συνεδρίαση στα 121 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Στο επίκεντρο οι συνεχιζόμενοι φόβοι για διακοπή του εφοδιασμού και οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας λόγω της εισβολής της στην Ουκρανία.

Την ίδια ώρα, ενώ οι δυτικές δυνάμεις δεν έχουν επιβάλλει κυρώσεις άμεσα στις ενεργειακές εξαγωγές, οι Αμερικανοί traders σε κέντρα όπως η Νέα Υόρκη και ο Κόλπος του Μεξικού, αποφεύγουν το ρωσικό αργό.

Αν και οι προμήθειες ενέργειας μέχρι στιγμής έχουν αποφύγει σε μεγάλο βαθμό τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία σχετικά με την εισβολή στην Ουκρανία, και οι ροές ρωσικού φυσικού αερίου παρέμειναν σταθερές, οι traders δηλώνουν ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες για πιθανές διακοπές οι οποίες ανεβάζουν τις τιμές.

Ανοδο πάνω από 6% καταγράφουν οι τιμές πετρελαίου, με το αμερικανικό αργό στα 109,93 δολάρια ανά βαρέλι και το μπρεντ στα $111,38.

Όπως σημείωναν οικονομολόγοι, τα ζητήματα αναφορικά με την χρηματοδότηση και ασφάλιση εμπορίου επηρεάζουν τις εξαγωγές από τη Μαύρη Θάλασσα. Επισημαίνεται πως οι ρωσικές πετρελαϊκές εξαγωγές αντιστοιχούν περίπου στο 8% της παγκόσμιας προσφοράς.

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τους FT, ο Joe Biden δέχεται όλο και μεγαλύτερες πιέσεις να απαγορεύσει τις εισαγωγές πετρελαίου από τη Ρωσία, με Ρεπουμπλικάνους και Δημοκρατικούς να συνασπίζονται και να ζητούν από τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κόψει τους ενεργειακούς δεσμούς της Αμερικής με το Κρεμλίνο και να αυξήσει την εγχώρια παραγωγή πετρελαίου.

