Αμπράμοβιτς: Πουλά την Τσέλσι και δωρίζει τα χρήματα σε Ουκρανούς

Στα θύματα του πολέμου της Ουκρανίας θα δώσει ο Ρώσος επιχειρηματίας τα χρήματα από το «χρυσό» πωλητήριο.

Ο Ρώσος επιχειρηματίας Ρόμαν Αμπράμοβιτς αποκάλυψε σήμερα ότι αποφάσισε να πουλήσει την Τσέλσι, ενώ υποσχέθηκε ότι θα δωρίσει τα χρήματα από την πώληση για να βοηθήσει τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία.

«Πάντα έπαιρνα αποφάσεις έχοντας κατά βάθος το συμφέρον του συλλόγου», είπε ο Αμπράμοβιτς σε δήλωση του, συνεχίζοντας: «Στην τρέχουσα κατάσταση, λοιπόν, έλαβα την απόφαση να πουλήσω τον σύλλογο, καθώς πιστεύω ότι αυτό είναι προς το συμφέρον του συλλόγου, των φιλάθλων, των εργαζομένων, καθώς και των χορηγών και συνεργατών του συλλόγου».

Ο Αμπράμοβιτς τόνισε ότι δεν θα ζητήσει να του επιστραφούν δάνεια που έχει δώσει στον σύλλογο - περίπου 1,5 δισεκατομμύρια λίρες- όπως και ότι η διαδικασία της πώλησης δεν θα γίνει άμεσα. Επισήμανε επίσης ότι είχε πει στους βοηθούς του να ιδρύσουν ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα, το οποίο θα λάβει όλα τα καθαρά έσοδα από την πώληση.

«Το ίδρυμα θα είναι προς όφελος όλων των θυμάτων του πολέμου στην Ουκρανία», πρόσθεσε ο Αμπράμοβιτς στη δήλωση του, καταλήγοντας: «Αυτό περιλαμβάνει την παροχή κρίσιμων κεφαλαίων για τις επείγουσες και άμεσες ανάγκες των θυμάτων, καθώς και την υποστήριξη του μακροπρόθεσμου έργου της ανάκαμψης».

