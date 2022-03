Κοινωνία

Δίκη Λιγνάδη: Καταθέτει ο πρώτος μάρτυρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξεκινά η αποδεικτική διαδικασία ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για βιασμούς τριών ανηλίκων και ενός ενήλικα άνδρα.



Σήμερα, εκτός απροόπτου, αναμένεται να ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου όπου δικάζεται ο πρώην επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρης Λιγνάδης για βιασμούς τριών ανηλίκων και ενός ενήλικα άνδρα.

Μετά από δύο διακοπές της δίκης, που ξεκίνησε στις 11 Φεβρουαρίου, η σημερινή δικάσιμος θα είναι αυτή που, αφού αναγνωσθεί η κατηγορία, ο ηθοποιός θα κληθεί να εκφράσει δημόσια την θέση του έναντι όσων του καταλογίζει η Δικαιοσύνη.

Ο προσωρινά κρατούμενος εδώ και έναν χρόνο ηθοποιός, αρνείται από την πρώτη στιγμή την κατηγορία, θέση που αναμένεται να διατυπώσει και στο δικαστήριο δηλώνοντας αθώος. Κατά την άποψη που έχει ήδη διατυπώσει ο Δημήτρης Λιγνάδης όλη η υπόθεση είναι κατασκευασμένη για να τον πλήξει επαγγελματικά και σχετίζεται με την αντιπαράθεση που έχει επί σειρά ετών με την Διοίκηση του Σωματείου Ηθοποιών.

Ακολούθως πρόκειται να ανέβει στο βήμα ο πρώτος από τους τέσσερις άντρες που τον καταγγέλλουν για βαριά σεξουαλική κακοποίησή τους.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, πρώτος μάρτυρας που θα καταθέσει είναι 27χρονος άνδρας, Αιγυπτιακής καταγωγής, ο οποίος απευθύνθηκε στις εισαγγελικές αρχές πριν έναν χρόνο, μηνύοντας τον καλλιτέχνη για βιασμό που, όπως αναφέρει, υπέστη το 2011 ενώ ήταν 16 ετών στο σπίτι του κατηγορούμενου. Ο μάρτυρας έχει καταθέσει ότι προσέγγισε τον κατηγορούμενο μέσω δημοφιλούς πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης, καθώς ενδιαφερόταν να γίνει ηθοποιός. Αναφέρει επίσης ότι πήγε στο σπίτι του καλλιτέχνη ο οποίος τον κάλεσε για να συζητήσουν την πιθανότητα επαγγελματικής εισόδου του στον χώρο του θεάτρου.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: βοριάδες, τοπικές βροχές και άνοδος θερμοκρασίας την Πέμπτη

Εισβολή στην Ουκρανία: Έρευνα για εγκλήματα πολέμου ξεκινά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Πέμπτη σε 181 σημεία