Κοινωνία

Δίκη Λιγνάδη: το κατηγορητήριο και η πρώτη κατάθεση για βιασμό

Συνεχίζεται η δίκη του πρώην Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου, που κάθεται στο εδώλιο για βιασμούς, μεταξύ άλλων, ανήλικων αγοριών.

Σήμερα το πρωί συνεχίζεται ενώπιον του ΜΟΔ η δίκη του Δημήτρη Λιγνάδη που ξεκίνησε στις 11 Φεβρουαρίου και διακόπηκε στο πρόσωπο του συνηγόρου υπεράσπισης του καλλιτέχνη, Αλέξη Κούγια.

Το δικαστήριο αναμένεται ότι θα προχωρήσει στην ανάγνωση του κατηγορητηρίου ζητώντας από τον μέχρι πριν λίγο καιρό επικεφαλής του Εθνικού Θεάτρου να δηλώσει την θέση του έναντι σε όσα του καταλογίζονται για τέσσερις βιασμούς σε βάρος τριών ανηλίκων αγοριών, κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης, και ενός ενήλικα άνδρα.

Ο καλλιτέχνης από την πρώτη στιγμή αρνείται τις καταγγελίες που έγιναν σε βάρος του, οι οποίες οδήγησαν στην σύλληψη και προσωρινή του κράτηση πριν έναν χρόνο, ισχυριζόμενος πως όλη η υπόθεση είναι κατασκευασμένη και σχετίζεται με την αντιπαράθεση που έχει επί σειρά ετών με την Διοίκηση του Σωματείου Ηθοποιών.

Κατά την έναρξη της δίκης στην δικαστική αίθουσα βρέθηκαν οι τρεις από τους τέσσερις καταγγέλλοντες, με τον τέταρτο να βεβαιώνει το δικαστήριο πως θα είναι παρών όταν κληθεί να καταθέσει.

Η ακροαματική διαδικασία θα ξεκινήσει με την κατάθεση του πρώτου εκ των μηνυτών του καλλιτέχνη για τον βιασμό που υποστηρίζει ότι υπέστη απο τον Δημήτρη Λιγνάδη.

