Ιωάννα Παλιοσπύρου: Η πρώτη φωτογραφία της χωρίς μάσκα

Έκανε την υπόσχεσή της πραγματικότητα: Δημοσίευσε φωτογραφία χωρίς μάσκα.

Βήμα βήμα συνεχίζει την σταδιακή αποκατάσταση της υγείας της η Ιωάννα Παλιοσπύρου, η 34χρονη κοπέλα που δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι στις 20 Μαΐου του 2020.

Η Ιωάννα προχωρά παράλληλα και τη ζωή της, ενώ σήμερα έκανε πράξη την υπόσχεσή της:

Έβγαλε την πρώτη φωτογραφία της χωρίς τη μάσκα της.

«Μιλάω με τόσο κόσμο αυτές τις μέρες… και όλοι νιώθουμε το ίδιο. Μην εγκλωβίζεσαι μέσα σε αυτό το συναίσθημα.. φρόντισε το σώμα σου, το μυαλό σου και βρες την αισιοδοξία και την ενέργεια που χρειάζεσαι.. μέσα από «όμορφους» ανθρώπους και από πράγματα που αγαπάς. Take care of yourself», έγραψε στην ανάρτησή της στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Paliospirou Joanna (@paliospirou.joanna)

