Μπιλ Γκέιτς: η πρώην σύζυγός του επέκρινε τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν

Όλα όσα είπε σε συνέντευξή της η Μελίντα Γκέιτς για τις σχέσεις του πρώην συζύγου της με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς επέκρινε την Πέμπτη τον πρώην σύζυγό της Μπιλ Γκέιτς, έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, για τις σχέσεις του στο παρελθόν με τον χρηματομεσίτη Τζέφρι Έπσταϊν, που αντιμετώπιζε ποινική δίωξη για σωρεία εγκλημάτων σεξουαλικής φύσης και σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές αυτοκτόνησε μέσα στο κελί του στη φυλακή το 2019.

Στην πρώτη της τηλεοπτική συνέντευξη αφότου ανήγγειλε το διαζύγιό τους, τον Μάιο, η κυρία Φρεντς Γκέιτς, η οποία παραμένει η συμπρόεδρος μαζί με τον τέως σύζυγό της του Ιδρύματος Μπιλ & Μελίντα Γκέιτς, παραδέχθηκε ότι είχε συναντηθεί και η ίδια – πάντως μόνο μία φορά – με τον πολυεκατομμυριούχο χρηματομεσίτη.

Ερωτηθείσα από τη δημοσιογράφο Γκέιλ Κινγκ του CBS ποιοι ήταν οι λόγοι του χωρισμού της με τον Μπιλ Γκέιτς, η Μελίντα Φρεντς Γκέιτς απάντησε «πολλά πράγματα», αναφέροντας κατόπιν ότι της «δεν της άρεσε» ιδίως το γεγονός ότι «συναντιόταν με τον Τζέφρι Έπσταϊν».

Εκείνη την περίοδο, «του το είχα πει καθαρά», πρόσθεσε η 57χρονη επιχειρηματίας και φιλάνθρωπος, η περιουσία της οποίας υπολογίζεται από το περιοδικό Forbes ότι ανέρχεται σε 6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Χωρίς να διευκρινίσει πότε είχε συναντηθεί εκείνη με τον Τζέφρι Έπσταϊν, αφηγήθηκε πως «το μετάνιωσε τη στιγμή που πέρασε την πόρτα».

«Ήταν αηδιαστικός, ήταν το κακό προσωποποιημένο. Είχα εφιάλτες αργότερα. Μου ράγισε η καρδιά για αυτές τις νέες», είπε η κυρία Φρεντς Γκέιτς στο CBS.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν, που βρέθηκε απαγχονισμένος μέσα σε φυλακή του Μανχάταν τον Αύγουστο του 2019, εκμεταλλευόταν σεξουαλικά ανήλικες και το δίκτυο των σχέσεών του και των φιλιών του εκτεινόταν από τους πρώην προέδρους των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και Μπιλ Κλίντον ως τον πρίγκιπα Άντριου της Βρετανίας και τον γάλλο ατζέντη μοντέλων Ζαν-Λικ Μπρινέλ, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο κελί του σε φυλακή του Παρισιού πριν από δύο εβδομάδες.

Τον Αύγουστο, όταν οριστικοποιήθηκε το διαζύγιό τους, ο Μπιλ Γκέιτς – 66 ετών, με περιουσία που το Φορμπς υπολογίζει ότι φθάνει τα 129 δισεκατομμύρια δολάρια – είχε παραδεχθεί μιλώντας στο CNN πως είχε διαπράξει «το τεράστιο λάθος να περνάει χρόνο» με τον Τζέφρι Έπστιν, κυρίως για τη συγκέντρωση χρημάτων για το φιλανθρωπικό του ίδρυμα, όπως διαβεβαίωσε.

Μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου, έπειτα από 27 χρόνια γάμου, η φήμη του Μπιλ Γκέιτς έχει αμαυρωθεί εξαιτίας διαφόρων αποκαλύψεων για εξωσυζυγικές σχέσεις και ανάρμοστη συμπεριφορά έναντι γυναικών που εργάζονταν στη Microsoft.

Η εφημερίδα Wall Street Journal αποκάλυψε ότι η οριστική αποχώρησή του, τον Μάρτιο του 2020, από τον γίγαντα της πληροφορικής που ίδρυσε το 1975 οφειλόταν στην πραγματικότητα σε «ανάρμοστη» σχέση με εργαζόμενη στην εταιρεία τα χρόνια του 2000. Η οικονομική εφημερίδα ανέφερε επίσης πως μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Microsoft αντιμετώπιζαν με οργή τις σχέσεις του κ. Γκέιτς με τον Τζέφρι Έπστιν.

