Φλόριντα: Φονική καραμπόλα οχημάτων (εικόνες)

Δεκαπέντε οχήματα ενεπλάκησαν στην καραμπόλα που σημειώθηκε σε αυτοκινητόδρομο της Φλόριντα.

Τρεις νεκροί ήταν ο απολογισμός καραμπόλας σε αυτοκινητόδρομο της Φλόριντα.

Σύμφωνα με τις Αρχές, τουλάχιστον 15 οχήματα, μεταξύ των οποίων και μία νταλίκα, ενεπλάκησαν στο τροχαίο που έγινε σε πέντε σημεία.

Στο ένα σημείο της σύγκρουσης σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και δυο άλλοι σε άλλο σημείο.

Ένα παιδί μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο νοσοκομείο, ενώ άγνωστος αριθμός τραυματιών μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής.

Ως προς τα αίτια του δυστυχήματος, η ομίχλη και ο καπνός από πρόσφατα σβησμένη φωτιά, φέρεται να κυριαρχούν ως σενάρια.

Ο δρόμος αποκλείστηκε για πολλές ώρες μετά το τροχαίο και μέχρι την απομάκρυνση των οχημάτων και τον καθαρισμό του.

