Έρευνα Pricefox - Focus: Η χρήση του Διαδικτύου και οι Ηλεκτρονικές Αγορές στην Ελλάδα

Εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα ευρήματα της μεγάλης έρευνας για τον ηλεκτρονικό τζίρο, που διογκώθηκε ιδιαίτερα το 2021 και λόγω της πανδημίας.

Η ραγδαία αύξηση του ηλεκτρονικού τζίρου στην Ελλάδα συνεχίστηκε και το 2021 μετά την μεγάλη αύξηση που παρατηρήθηκε το 2020 λόγω της πανδημίας με ολοένα και περισσότερους καταναλωτές να αγοράζουν για πρώτη φορά προϊόντα και υπηρεσίες στο διαδίκτυο.

Επικρατέστεροι λόγοι χρήσης του διαδικτύου

Οι 3 επικρατέστεροι λόγοι για τους οποίους οι Έλληνες χρησιμοποιούν το διαδίκτυο, είναι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) και οι ηλεκτρονικές αγορές. Το 1ο εξάμηνο του 2021 παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση των ηλεκτρονικών αγορών σε σχέση με το 2o εξάμηνο του 2019, με την αύξηση να φτάνει το 22%. Παρατηρείται μια στροφή των Ελλήνων καταναλωτών προς το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Χρήση διαδικτύου ανά ηλικιακή ομάδα

Το 94% των Ελλήνων είναι ενεργοί χρήστες του διαδικτύου. Παρόλο που οι Έλληνες μέχρι 44 ετών είναι όλοι χρήστες του διαδικτύου, η πανδημία έχει επιταχύνει την διείσδυση μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων στο διαδίκτυο με το 76% της ηλικιακής ομάδας 65-74 να είναι πλέον ενεργοί χρήστες του διαδικτύου, αύξηση που φτάνει το 23% τα τελευταία 2 χρόνια.

Μέσα Κοινωνική Δικτύωσης

To Facebook είναι το πιο δημοφιλές μέσω κοινωνικής δικτύωσης, ακολουθεί το Messenger και το Viber. Οι νέοι λογαριασμοί στο Instagram αυξήθηκαν, προσπερνώντας το YouTube. Το TikTok είναι το μέσο με την μεγαλύτερη αύξηση το 1ο εξάμηνο του 2021 σε σχέση με το 2o εξάμηνο του 2020 με αύξηση που έφτασε το 43%.

Η εξέλιξη των ηλεκτρονικών αγορών στην Ελλάδα

Οι Έλληνες αναδεικνύονται πρωταθλητές στην Ευρώπη στο πόσο γρήγορα αγκαλιάζουν τις online αγορές. Ενδεικτική είναι η έρευνα του Pricefox.gr και της Focus Bari για το 2021 στην Ελλάδα σχετικά με την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι Έλληνες καταναλωτές στο διαδίκτυο για τις αγορές τους.

Οι Έλληνες αγοράζουν δεκάδες προϊόντα και υπηρεσίες. Ρούχα, Παπούτσια, Ηλεκτρονικά, Ηλεκτρονικές Συσκευές και καλλυντικά, είναι πιο συνήθεις κατηγορίες ηλεκτρονικών συναλλαγών. Με τις κατηγορίες που παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση να είναι οι ηλεκτρονικές συσκευές (+61%) και τα είδη σπιτιού όπως επίσης και τα έπιπλα (+40%).

Πόσα ξοδεύουν οι Έλληνες στο ηλεκτρονικό τους καλάθι

Σε επίπεδο 6μήνου οι Έλληνες καταναλωτές κατά μέσο όρο σχεδόν διπλασίασαν το ποσό που ξοδεύουν online από €473 το 2020 σε €806 το 2021. Οι ηλικίες 35-44 έχουν το μεγαλύτερο ηλεκτρονικό καλάθι κατά μέσο όρο σε εξάμηνη βάση στα €944.

Πώς πληρώνουν οι Έλληνες στο διαδίκτυο

Η πληρωμή με μετρητά κατά την παραλαβή και οι χρεωστικές κάρτες, είναι με διαφορά οι πιο κοινοί τρόποι πληρωμής. Οι πληρωμές με μετρητά αυξήθηκαν σημαντικά (+18%) επιστρέφοντας στην πρώτη θέση αλλά πολύ κοντά με τις χρεωστικές κάρτες που ακολουθούν. Στους υπόλοιπους τρόπους πληρωμής παρατηρείται αύξηση στις τραπεζικές μεταφορές και στις πληρωμές viva wallet (+50%).

Ηλεκτρονικές συναλλαγές σε ασφαλιστικά προϊόντα

Μετά από μια αύξηση το 1ο εξάμηνο του 2020 (+112%), το ποσοστό των καταναλωτών που αγόρασε ασφαλιστικά προϊόντα online, έχει παραμείνει σχεδόν σταθερό στο 10.8%.

Αναλύοντας το προφίλ των καταναλωτών που αγόρασαν ασφάλεια online, προκύπτει ότι το 33% αυτών (δηλαδή 1 στους 3) προχώρησε σε περισσότερες από μία αγορές ασφάλειας online κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου 2021. Οι καταναλωτές που αγοράζουν ασφάλεια online είναι ως επί το πλείστον πιο εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές συνολικά. Επίσης το ηλεκτρονικό καλάθι όσων αγοράζουν ασφάλεια online, είναι αρκετά μεγαλύτερο από αυτούς που δεν αγοράζουν ασφάλεια οnline, με τους πρώτους να ξοδεύουν κατα μέσο όρο €1293 το εξάμηνο σε σχέση με €806.

Επιπλέον, όσοι αγοράζουν ασφάλεια online πραγματοποιούν περισσότερες ηλεκτρονικές συναλλαγές (29 σε σχέση με 21) κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου σε σχέση με αυτούς που δεν σκέφτονται την online ασφάλεια.

Ασφάλεια αυτοκινήτου online

Αν και στην Ελλάδα το ποσοστό των καταναλωτών που αγοράζουν ασφάλεια αυτοκινήτου online είναι μικρότερο από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, παρατηρούμε ότι όλο και περισσότεροι Έλληνες κατανοούν ότι στο διαδίκτυο δεν μπορείς μόνο να αγοράσεις στην καλύτερη τιμή, αλλά και να λάβεις ένα εξαιρετικό επίπεδο εξυπηρέτησης κάτι που αποτελεί προτεραιότητα στην αγορά υπηρεσιών. Στην Ελλάδα, μόλις σχεδόν το 11% των Ελλήνων αγοράζει την ασφάλεια του online και περίπου οι μισοί από αυτούς χρησιμοποιούν πλατφόρμες αναζήτησης για να συγκρίνουν τιμές της αγοράς. Πολύς κόσμος ακόμη δεν γνωρίζει ότι μπορεί να εξοικονομήσει έως και 40% ετησίως για το ίδιο πακέτο ασφάλισης αυτοκινήτου επωφελούμενος από την σύγκριση προσφορών της αγοράς. Οι καταναλωτές μέσα από τις online πλατφόρμες σύγκρισης τιμών για ασφάλεια αυτοκινήτου μπορούν να φτιάξουν το πακέτο με τις καλύψεις που θέλουν online, να συγκρίνουν όλη την ασφαλιστική αγορά και να πληρώσουν την ασφάλεια αυτοκινήτου τους ακόμη και με άτοκες μηνιαίες δόσεις.

*Τα στοιχεία της έρευνας προέκυψαν από την Focus Bari και η επεξεργασία των στοιχείων έγινε από το Pricefox.gr.

