Κοινωνία

Άμεση Δράση: Αστυνομικοί ξεγέννησαν γυναίκα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το συγκλονιστικό βίντεο με τη γυναίκα που έφερε στον κόσμο τα δίδυμα παιδάκια της με την πολύτιμη βοήθεια των Αστυνομικών της Άμεσης Δράσης.

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό ανέλαβαν να φέρουν εις πέρας οι αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης το βράδυ της Πέμπτης.

Στο βίντεο που έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες, φαίνεται η προσπάθειά τους να βοηθήσουν μια γυναίκα που γεννούσε δίδυμα και να την μεταφέρουν με ασφάλεια στο μαιευτήριο.

Οι αστυνομικοί έλαβαν σήμα για παροχή βοήθειας σε επίτοκο. Μόλις έφτασαν, στο σπίτι της γυναίκας, είχε ήδη γεννήσει ένα βρέφος και ήταν έτοιμη να γεννήσει το δεύτερο.

Άμεσα οι Αστυνομικοί ζήτησαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και βοήθησαν την ετοιμόγεννη.

Οι Αστυνομικοί τοποθέτησαν δίπλα της το νεογνό, αφού προηγουμένως ξετύλιξαν τον ομφάλιο λώρο και με λίγη προσπάθεια το έκαναν να κλάψει, ώστε να αρχίσει να αναπνέει.

??3 Μαρτίου 2022. Αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης λαμβάνουν σήμα για παροχή βοήθειας σε επίτοκο. Κατά την άφιξή τους στην οικία αντικρίζουν γυναίκα να έχει γεννήσει ήδη ένα βρέφος. — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) March 4, 2022

Οι Αστυνομικοί το τοποθετούν δίπλα της, αφού προηγουμένως ξετύλιξαν τον ομφάλιο λώρο και με λίγη προσπάθεια το έκαναν να κλάψει, ώστε να αρχίσει να αναπνέει. Μετά από λίγο έφτασε το ΕΚΑΒ και όλοι μαζί μετέβησαν στο μαιευτήριο ΕΛΕΝΑ. Καλώς ήρθατε στον κόσμο μικροί μας φίλοι! pic.twitter.com/7rubsoIHz8 — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) March 4, 2022

Εύσημα από τον Θεοδωρικάκο στους δύο αστυνομικούς

Με τους δυο αστυνομικούς επικοινώνησε τηλεφωνικά ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος.

Σε ανάρτησή του στα social media ο Υπουργός τους αποδίδει τα εύσημα καθώς ανέδειξαν για ακόμη μια φορά την κοινωνική διάσταση της Ελληνικής Αστυνομίας. Χαρακτηριστικά έγραψε:

«Τηλεφώνησα πριν λίγο στους δύο αστυνομικούς, που χθες το βράδυ βοήθησαν στις Αχαρνές, μια γυναίκα να γεννήσει ολομόναχη, μέσα στο σπίτι της, τα δίδυμα παιδιά της. Ο Δημήτρης Λαζαρίδης και ο Βασίλης Κριτσανίδης αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι η ΕΛ.ΑΣ βρίσκεται με ανθρωπιά δίπλα στον πολίτη. Πολλά

συγχαρητήρια από καρδιάς!».

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στην Ανδραβίδα: ο ύποπτος του μακελειού πυροβολούσε κόσμο

Νέες καταγγελίες σε βάρος του πρώην ντράμερ των Πυξ Λαξ

Λίτσα Πατέρα: Η Σελήνη στον Κριό και η τύχη των ημερών (βίντεο)