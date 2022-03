Κοινωνία

Δίκη Λιγνάδη: Ο Κούγιας έκανε μήνυση στον πρώτο μάρτυρα

Επεισοδιακή ήταν και η δεύτερη ημέρα της κατάθεσης του πρώτου μηνυτή, που κατηγορεί τον καλλιτέχνη για βιασμό. Αναλυτικά οι διάλογοι μέσα στο δικαστήριο.

Με τον συνήγορο του Δημήτρη Λιγνάδη να δηλώνει ότι μηνύει για ψευδορκία τον 27χρονο που άνοιξε χθες τον κύκλο των καταθέσεων των ανδρών που έχουν καταγγείλει για βιασμό τον καλλιτέχνη, ολοκληρώθηκε η κατάθεση ενώπιον του ΜΟΔ του πρώτου θύματος της υπόθεσης. που άνοιξε χθες τον κύκλο των καταθέσεων των ανδρών που έχουν καταγγείλει για βιασμό τον καλλιτέχνη, ολοκληρώθηκε η κατάθεση ενώπιον του ΜΟΔ του πρώτου θύματος της υπόθεσης.

Από το πρωί της σημερινής δικασίμου, ο μάρτυρας που ξεκίνησε να καταθέτει από χθες για βιασμό που ισχυρίζεται ότι υπέστη στα 16 του χρόνια, εξεταζόταν από τον συνήγορο του κατηγορούμενου για τέσσερις βιασμούς, Αλέξη Κούγια, ενώ σε πολλές περιπτώσεις υπήρξε ένταση στη δίκη.

Ο συνήγορος θεωρώντας πως ο 27χρονος , μόνιμος κάτοικος εξωτερικού πλέον, έχει δώσει ψευδή κατάθεση δήλωσε πως θα τον μηνύσει, ζητώντας μάλιστα να του δηλώσει τη διεύθυνση του στη χώρα που κατοικεί ή την διεύθυνση του σπιτιού στην Αθήνα όπου φιλοξενείται, για να του κοινοποιήσει την μήνυση.

Ο μάρτυρας απάντησε ότι δεν θέλει να πει τη διεύθυνση του σπιτιού που μένει γιατί φοβάται. «Σας παρακαλώ πολύ. Νιώθω ανασφάλεια. Μέσα σε αυτό τον χρόνο έχω τις ανησυχίες μου. Δεν θέλω να πω πού μένω και πού κοιμάμαι τα βράδια όσο είμαι στην Ελλάδα».

Οι ερωτήσεις της υπεράσπισης προκάλεσαν την αντίδραση της πλευράς των θυμάτων που αφού επισήμανε ότι τα στοιχεία του μάρτυρα είναι γνωστά στο δικαστήριο, τόνισε πως ο τρόπος που διατυπώνονται οι ερωτήσεις είναι «έμμεσα εκφοβιστικός».

Ο κ. Κούγιας υπέβαλε σωρεία ερωτήσεων στον 27χρονο για το επάγγελμα και εν γένει το βιογραφικό του, τις σπουδές του και κάθε άλλη λεπτομέρεια για τη ζωή του.

Εστίασε δε ιδιαίτερα, στον τρόπο που ο μάρτυρας εμφανίζει τον εαυτό του σε πλατφόρμες. Δείχνοντας του μια σειρά από φωτογραφίες στο δίκτυο Linkedin και αναφέροντας ότι «οι φωτογραφίες που προβάλλετε στο ίντερνετ δείχνουν την εικόνα ενός ανθρώπου που συχνάζει σε πλούσια μέρη και θέλει να παρουσιάζει το κορμί του» ο συνήγορος είχε με τον 27χρονο τον εξής διάλογο:

Αλέξης Κούγιας : Το κορμί σας γιατί το δείχνετε συνέχεια;

Μάρτυρας : Τι συνέχεια; Σε μία φωτογραφία

Αλέξης Κούγιας : Εδώ; Τα μπράτσα;

Μάρτυρας : Μου αρέσει να γυμνάζομαι

Αλέξης Κούγιας: Έχετε εδώ καμία φωτογραφία τού σοβαρού μεσίτη; Σε ποιους απευθύνεστε; Ποια είναι η πελατεία σας;

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου ρώτησε επίσης τον μάρτυρα σχετικά με τη συνέντευξη καταγγέλοντα τον Δημήτρη Λιγνάδη που αποτέλεσε, όπως κατέθεσε χθες ο 27χρονος, αφορμή για να υποβάλλει ο ίδιος μήνυση κατά του καλλιτέχνη. Ο συνήγορος είπε πως ο μάρτυρας δεν είναι σίγουρος ποιου από τους δύο άνδρες που δημόσια μίλησαν σε εκείνη την χρονική περίοδο, είδε τη συνέντευξη και τόνισε πως στις επίμαχες εκπομπές δεν αναφέρθηκε το όνομα του εντολέα του.

Κούγιας : Στις εκπομπές που λέτε δεν αναφέρεται το όνομα του Λιγνάδη.

: Στις εκπομπές που λέτε δεν αναφέρεται το όνομα του Λιγνάδη. Μάρτυρας: Διάβασα εφημερίδες και τον είδα και σε εκπομπές.

Μετά από σύντομη διακοπή της συνεδρίασης σε εκείνο το σημείο, η έδρα επανήλθε με την πρόεδρο να ζητά διευκρινίσεις από τον μάρτυρα σχετικά με αλλαγές στις ημερομηνίες των συμβάντων που κατήγγειλε.

Πρόεδρος : Γιατί δεν περιμένατε πρώτα να συνεννοηθείτε με τους φίλους σας για τις σωστές ημερομηνίες και μετά να κάνετε τη μήνυση; Ποιος ο λόγος της βιασύνης;

: Γιατί δεν περιμένατε πρώτα να συνεννοηθείτε με τους φίλους σας για τις σωστές ημερομηνίες και μετά να κάνετε τη μήνυση; Ποιος ο λόγος της βιασύνης; Μάρτυρας : Δεν ήθελα να μιλήσω στους φίλους και τους συγγενείς γιατί δεν ήθελα να με σταματήσει κανένας.

Δεν ήθελα να μιλήσω στους φίλους και τους συγγενείς γιατί δεν ήθελα να με σταματήσει κανένας. Πρόεδρος : Γιατί να σας σταματήσουν;

Γιατί να σας σταματήσουν; Μάρτυρας : Γιατί μετά που έμαθαν είχαν φοβηθεί. Αυτή είναι η νοοτροπία τους, μην μπλέξεις.

Γιατί μετά που έμαθαν είχαν φοβηθεί. Αυτή είναι η νοοτροπία τους, μην μπλέξεις. Πρόεδρος : Γιατί έπρεπε να γίνει τότε και όχι μετά από ένα μήνα η μήνυση; Θα έφευγε ο κατηγορούμενος; Θα παραγραφόταν η πράξη;

Γιατί έπρεπε να γίνει τότε και όχι μετά από ένα μήνα η μήνυση; Θα έφευγε ο κατηγορούμενος; Θα παραγραφόταν η πράξη; Μάρτυρας : Πίστευα ότι τότε ήταν η κατάλληλη στιγμή. Ένιωθα ότι έπρεπε να μπω γρήγορα σε αυτό.

Πίστευα ότι τότε ήταν η κατάλληλη στιγμή. Ένιωθα ότι έπρεπε να μπω γρήγορα σε αυτό. Πρόεδρος : Γιατί;

Γιατί; Μάρτυρας: Όταν πήρα τον δικηγόρο και μιλήσαμε μου είπε ότι τότε ήταν ο κατάλληλος χρόνος για να κάνουμε τη μήνυση.

Όταν πήρα τον δικηγόρο και μιλήσαμε μου είπε ότι τότε ήταν ο κατάλληλος χρόνος για να κάνουμε τη μήνυση. Πρόεδρος : Γιατί δεν περιμένατε πρώτα να μιλήσετε με μάρτυρες ενώ είχαν περάσει και δέκα χρόνια; Τι θα κερδίζατε εσείς από αυτήν την κατάσταση;

Μάρτυρας : Εγώ εκείνη την περίοδο δεν ήμουν πολύ καλά, ήθελα να τη γράψω και να την στείλω.

Εγώ εκείνη την περίοδο δεν ήμουν πολύ καλά, ήθελα να τη γράψω και να την στείλω. Πρόεδρος : Λέτε δηλαδή ότι δεν ήσασταν καλά.

Λέτε δηλαδή ότι δεν ήσασταν καλά. Γιάννης Βλάχος (συνήγορος): Αναφέρει στη μήνυση τους μάρτυρες. Το ίδιο βράδυ πήγε η Αστυνομία και βρήκε τον έναν.

Αναφέρει στη μήνυση τους μάρτυρες. Το ίδιο βράδυ πήγε η Αστυνομία και βρήκε τον έναν. Αλέξης Κούγιας : Τη δουλειά που κάνατε με τον κ. Σπυρόπουλο (σ.σ. εννοεί τον εισαγγελέα που ερεύνησε τις καταγγελίες) την έχουμε καταλάβει.

Τη δουλειά που κάνατε με τον κ. Σπυρόπουλο (σ.σ. εννοεί τον εισαγγελέα που ερεύνησε τις καταγγελίες) την έχουμε καταλάβει. Προέδρος: Σας παρακαλώ! Ελάτε…

Ένας επόμενος κύκλος ερωτήσεων, από την τεσσάρων ωρών εξέταση του μάρτυρα, αφορούσε κάποιες επικοινωνίες που είχε ο 27χρονος μετά τον βιασμό το 2011 με τον Λιγνάδη, με τον κ. Κούγια να αναφέρει πως το 2015-2016 ο μάρτυρας είχε επικοινωνήσει με τον εντολέα του.

Αλέξης Κούγιας : Στον βιαστή σας το έτος 2015 -2016 τον ρωτάτε αν θα κάνει κάτι; Αν θα σας γνώριζε ποτέ σε κανέναν;

Στον βιαστή σας το έτος 2015 -2016 τον ρωτάτε αν θα κάνει κάτι; Αν θα σας γνώριζε ποτέ σε κανέναν; Μάρτυρας : Το έκανα για να μου φύγει και εμένα η απορία. Από τότε τον διέγραψα.

Το έκανα για να μου φύγει και εμένα η απορία. Από τότε τον διέγραψα. Αλέξης Κούγιας : Ο κατηγορούμενος είναι γκέι;

: Ο κατηγορούμενος είναι γκέι; Μάρτυρας : Εγώ δεν ξέρω αν είναι γκέι. Ξέρω ότι είναι παιδόφιλος .

Εγώ δεν ξέρω αν είναι γκέι. Ξέρω ότι είναι παιδόφιλος Γιάννης Βλάχος: Θα φέρουμε στην αίθουσα τον σεξισμό και τον φασισμό; Ας ρωτήσει τον πελάτη του αν είναι γκέι. Αυτά τα πράγματα αντιβαίνουν το νόμο. Μα γίνονται ερωτήσεις για τον σεξουαλικό προσανατολισμό των ανθρώπων, που είναι προσωπικό δεδομένο;

Κατά τον κ. Κούγια ο μάρτυρας «είναι κοινός απατεώνας» που δεν είπε αλήθεια για την επαγγελματική του ταυτότητα, όπως ανέφερε ο συνήγορος, σχολιάζοντας όσα είπε ο 27χρονος. Κατά την υπεράσπιση του κατηγορούμενου καλλιτέχνη, ο μάρτυρας «υπέπεσε σε 19 αντιφάσεις και για τον λόγο αυτό ζητούμε την εφαρμογή του άρθρου 38 και να διαβιβαστεί η μήνυση στην εισαγγελία για να ασκήσει δίωξη».





Από την πλευρά του ο συνήγορος του 27χρονου δήλωσε ότι επιφυλάσσεται να κάνει σχολιασμό στην επόμενη συνεδρίαση.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 18 Μαρτίου.