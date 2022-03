Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία - κατάπαυση πυρός: συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς οι Ρώσοι

Παραβίαση της εκεχειρίας καταγγέλουν οι Ουκρανοί. Γυρίζουν πίσω όσοι έφυγαν από τη Μαριούπολη.

Η απομάκρυνση αμάχων από την Μαριούπολη διακόπτεται λόγω μη τήρησης της εκεχειρίας, ανακοίνωσε το δημαρχείο.

Η απομάκρυνση των αμάχων κατοίκων της Μαριούπολης, μιας πόλης - λιμάνι στρατηγικής σημασίας στη νοτιοανατολική Ουκρανία, που είναι περικυκλωμένη από ρωσικές δυνάμεις, σταμάτησε λόγω πολυάριθμων ρωσικών παραβιάσεων της εκεχειρίας, κατήγγειλε σήμερα το δημαρχείο.

Η απομάκρυνση αμάχων, η οποία επρόκειτο να ξεκινήσει το πρωί, «αναβάλλεται για λόγους ασφαλείας», καθώς οι ρωσικές δυνάμεις «συνεχίζουν να βομβαρδίζουν τη Μαριούπολη και τα περίχωρά της», ανέφερε η δημοτική αρχή σε ανάρτηση στο Telegram.

Ο δήμος κάλεσε τους πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί στα σημεία εξόδου της πόλης «να επιστρέψουν στα καταφύγια».

«Γίνονται διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για την εγκαθίδρυση (κατάπαυσης του πυρός) και τη διασφάλιση της δημιουργίας ανθρωπιστικού διαδρόμου», πρόσθεσε.

Το πρωί, το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε την έναρξη ισχύος της κατάπαυσης του πυρός από τις 09:00 τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας, για να επιτραπεί στους αμάχους από τη Μαριούπολη και την πόλη Βολνοβάκα, 60 χιλιόμετρα βόρεια, να φύγουν.

