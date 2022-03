Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία - Δένδιας: Ολοκληρώθηκε η επιχείρηση Νόστος 4

Την ανακοίνωση έκανε ο Νίκος Δένδιας. Τι αναφέρει στην ανάρτησή του.

Με ανάρτησή του μέσα από το Twitter, ο Νίκος Δένδιας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της επιχείρησης Νόστος 4, που σκοπό είχε την ασφαλή μετακίνηση των Ελλήνων από την Οδησσό στη Μολδαβία.

Η επιχείρηση ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής και συμπεριελάμβανε 25 άτομα.

Χαρακτηριστικά ανέφερε ο Υπουργός Εξωτερικών: "Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η επιχείρηση #Νόστος 4 για την εκκένωση 25 ατόμων από την Οδησσό, τα οποία συνοδευόμενα από τον Γενικό Πρόξενο Δημήτρη Δόχτση πέρασαν τα σύνορα Ουκρανίας-Μολδαβίας. Τα ανέμενε στα σύνορα κλιμάκιο της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βουκουρέστι."





