Life

Στάνκογλου: Επειδή σου αρέσουν οι γυναίκες, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να πειραματιστείς με κάποιον άνδρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για την σύγχρονη κοινωνία και τον τρόπο που αντιμετωπίζει πλέον, την σεξουαλικότητα μίλησε ο ηθοποιός





Για την ελευθερία, με την οποία θα ήθελε να μεγαλώσουν τα παιδιά του, καθώς και για την έκφραση της σεξουαλικότητας του καθενός μίλησε ο Γιάννης Στάνκογλου.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο ηθοποιός στο περιοδικό DownTown, ανέφερε πως θα ήθελε οι δύο γιοι του να μεγαλώσουν με ελευθερία και να μη φοβούνται ποτέ να εκφραστούν.

«Είμαστε πολύ πίσω σε σχέση με τη Δυτική Ευρώπη. Μεγαλώνοντας θυμώνω ακόμα περισσότερο, γιατί έχω δύο αγόρια που θέλω να είναι ελεύθερα, να μη φοβούνται να εκδηλώσουν αυτό που είναι και θέλουν. Και θα το καταφέρουν αυτό οι νέες γενιές, το βλέπω ήδη», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις ορολογίες που υπάρχουν πλέον, σε σχέση με το φύλο και ανέφερε πως οι νέες γενιές είναι πολύ πιο «ανοιχτές».

«Υπάρχουν πλέον, στα αγγλικά πολλοί χαρακτηρισμοί κι ορολογίες σε σχέση με το φύλο. Μπορούμε πχ ένα αγόρι, αν θέλει να το φωνάζουμε "η Γιάννης" και να χρησιμοποιούμε το θηλυκό, όταν του απευθυνόμαστε. Με βρίσκει σύμφωνο αυτό. Αυτό που κάνουν τώρα τα πιτσιρίκια, που αναζητούν τον δρόμο τους, το έκανε κι η δική μου γενιά, μη νομίζεις ότι άλλαξε κάτι, απλά τώρα είμαστε πιο ανοιχτοί. Κι εμείς χαριεντιζόμασταν με αγόρια στην ηλικία των 13-14. Είναι φυσικό», ανέφερε.

Τελος, εξήγησε πως επειδή σε κάποιον αρέσουν οι γυναίκες, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πειραματιστεί ή να έρθει κοντά με έναν άνδρα.

«Καταλάβαινα στην εφηβεία μου ότι μου αρέσουν πολύ οι γυναίκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως επειδή σου αρέσουν οι γυναίκες, δεν μπορείς σε μία νεαρή ηλικία να έρθεις πολύ κοντά με έναν φίλο σου. Και τώρα δηλαδή, μπορεί να συμβεί. Μπορεί να μην κάνεις σεξ, αλλά να τον φιλήσεις στο στόμα, να τον πάρεις αγκαλιά, να κλάψεις γι' αυτά που νιώθεις για εκείνον. Σιγά!», δήλωσε.

Ειδήσεις σήμερα:

Εισβολή στην Ουκρανία - Πούτιν: όλα οδεύουν βάσει σχεδίου

Θρίλερ με πτώμα που βρέθηκε να επιπλέει στην θάλασσα

Εισβολή στην Ουκρανία - Ζελένσκι: Όσοι μπορούν να πολεμήσουν να μείνουν