Οικονομία

Εισβολή στην Ουκρανία: Visa και Mastercard αποχωρούν από την Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο πλήγμα για την ρωσική οικονομία.

Οι παγκόσμιοι κολοσσοί του τομέα των πιστωτικών καρτών Visa και Mastecard ανακοίνωσαν χθες Σάββατο πως διακόπτουν κάθε δραστηριότητά τους στη Ρωσία, μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

Η Mastercard «αποφάσισε να αναστείλει το δίκτυο υπηρεσιών (της) στη Ρωσία», ενώ η Visa θα «αναστείλει όλες τις συναλλαγές» με τις κάρτες που εκδίδει «τις επόμενες ημέρες», σύμφωνα με δελτία Τύπου των δύο εταιρειών.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Κυριακή σε 40 σημεία

Μελίνα Μερκούρη: Σαν σήμερα πέθανε η “τελευταία Ελληνίδα θεά”

Καιρός: Βροχές, καταιγίδες και χιόνια την Κυριακή