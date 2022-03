Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία - Κατσανιώτης στον ΑΝΤ1: δεν υπάρχουν ασφαλείς δίοδοι για τους αμάχους

Τι ανέφερε για τους ομογενείς αλλά και τη στάση της Ελλάδας όσον αφορά στον πόλεμο της Ουκρανίας στους "Πρωινούς Τύπους" ο υφυπουργός ΥΠΕΞ, Ανδρέας Καστανιώτης.

Στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" μίλησε ο υφυπουργός εξωτερικών, Ανδρέας Κατσανιώτης, για την ομογένεια στην Ουκρανία που βάλλεται από την εισβολή των Ρώσων στη χώρα αλλά και τη στάση της Ελλάδας.

«Εκεί που για εμάς είναι επικεντρωμένο το ενδιαφέρον είναι η Μαριούπολη, εκεί είναι το μεγάλο κομμάτι των Ελλήνων ομογενών στην Ουκρανία. Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι χθες τελείωσε μία ακόμη αποστολή απεγκλωβισμού στις τελευταίες 7 ημέρες , Ελλήνων πολιτών και ομογενών. 150 άτομα έχουν απεγκλωβιστεί συνολικά από Οδησσό, Κίεβο και Μαριούπολη. Παρακολουθούμε τις διαπραγματεύσεις για ασφαλή δίοδο για να αποχωρήσουν οι πολίτες που θέλουν αλλά και για τον ανεφοδιασμό της περιοχής.» είπε αρχικά ο υφυπουργός.

Για το εάν υπάρχουν εν εξελίξει επιχειρήσεις απεγκλωβισμού, τόνισε πως «δεν μπορούν να υπάρξουν αυτή τη στιγμή, εφόσον δεν υπάρχουν ασφαλείς δίοδοι».

Ακόμη δήλωσε πως αν και υπάρχει σχέδιο για την απομάκρυνσή τους, πολλοί ομογενείς δεν θέλουν να αφήσουν πίσω τις πατρογονικές τους εστίες. Όπως ανέφερε πρόκειται για χιλιάδες κόσμο, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή της Μαριούπολης.

Συνεχίζοντας αναφέρθηκε στο ότι το Υπουργεί Εξωτερικών έκανε από την αρχή ένα έντονο διάβημα για την προστασία των ομογενών στην Ουκρανία μετά την εισβολή των Ρώσων και τόνισε πως δεν θα μπορούσαμε να εκβιαστούμε με τυχόν αντίποινα των Ρώσων στους Έλληνες ομογενείς.

«Είναι σημαντικότατη η προστασία των ομογενών» τόνισε αρχικά ο υφυπουργός και συνέχισε όσον αφορά τους πρόσφυγες από την Ουκρανία, "είμαστε έτοιμοι να φιλοξενήσουμε άμεσα 5000 πρόσφυγες".

Στη συνέχεια ανέφερε: «Η Ελλάδα είναι μία χώρα που πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμός στο Διεθνές δίκαιο και έχει μία ομογένεια που θέλει την παραμονή της στον πατρογονικό της τόπο.»

Όσον αφορά το εάν η χώρα μας θα διαμεσολαβήσει για την επίλυση της κρίσης στην Ουκρανία, ο υφυπουργός τόνισε πως «τέτοιες ενέργειες δεν προαναγγέλονται, όμως μέσα από την ομογένεια είμαστε συνομιλητές».

