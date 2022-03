Οικονομία

Απαγωγή επιχειρηματία - Ντράφι: στον εισαγγελέα οι τρεις κατηγορούμενοι (εικόνες)

Την πόρτα του εισαγγελέα πέρασαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την απαγωγή του επιχειρηματία στο Ντράφι.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί μεταφέρθηκαν οι τρεις συλληφθέντες στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων που κατηγορούνται για την απαγωγή του επιχειρηματία Γιώργου Κυπαρίσση.

Ο λόγος για ένα ζευγάρι Ελλήνων, έναν 41χρονος και μια γυναίκα 39 ετών και για τον 34χρονο φίλο και συνεργό τους.

Το πρωί του Σαββάτου οι τρεις του προσήχθησαν στη ΓΑΔΑ και λίγες ώρες αργότερα η προσαγωγή μετατράπηκε σε σύλληψη, καθώς οι Αρχές είχαν στα χέρια τους στοιχεία που τους συνδέουν με την απαγωγή του επιχειρηματία από το Ντράφι, στις 29 Δεκεμβρίου.

Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται περισσότερα άτομα και στα σπίτια των τριών συλληφθέντων βρέθηκε ένα μεγάλο μέρος από τα λύτρα που είχε καταβάλει η οικογένεια του επιχειρηματία για την απελευθέρωσή του, ύψους 800.000 ευρώ.

