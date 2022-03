Κοινωνία

Φιλοθέη: Φωτιά και εκρήξεις σε γκαράζ σπιτιού

Πανικός στην περιοχή. Κάηκαν αυτοκίνητα και μία μηχανή.

Τρία ΙΧ αυτοκίνητα και μια μοτοσικλέτα καταστράφηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε στη 01.45 την νύχτα σε υπόγειο χώρο στάθμευσης διώροφης οικίας στην οδό Κύπρου 31 στην Φιλοθέη.

Ένας από τους ιδιοκτήτες απομακρύνθηκε από το κλιμακοστάσιο του κτηρίου με την βοήθεια των πυροσβεστών, χωρίς να τραυματιστεί, ενώ προκλήθηκε αναστάτωση στην περιοχή καθώς ακούστηκαν απανωτές εκρήξεις από τον χώρο στάθμευσης.

Οι εκρήξεις αποδίδονται από την Πυροσβεστική στα ρεζερβουάρ καυσίμων και στα λάστιχα των οχημάτων που εξερράγησαν από τις φλόγες και την μεγάλη θερμότητα. Ωστόσο, για τα αίτια της πυρκαγιάς διενεργείται προανάκριση από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής, που εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν βρεθεί στοιχεία για δολιοφθορά.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, όταν έφτασαν τα πυροσβεστικά οχήματα στον τόπο της πυρκαγιάς, καίγονταν ήδη και τα τέσσερα οχήματα που βρίσκονταν στον χώρο στάθμευσης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα, που κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα.

