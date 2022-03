Κόσμος

Ουκρανία: Ρωσικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ σε διαδηλωτές

Ρωσικές δυνάμεις άνοιξαν πυρ σήμερα το απόγευμα σε μια διαδήλωση κατοίκων της κατεχόμενης από την Ρωσία πόλης Νόβα Κακχόβκα στη νότια Ουκρανία, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους, μετέδωσε το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax Ukraine, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες.

Περίπου 2.000 άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους της πόλης αυτής για να διαδηλώσουν κατά της εισβολής, κυματίζοντας σημαίες της Ουκρανίας και καλώντας τις ρωσικές δυνάμεις να φύγουν, ανέφερε το πρακτορείο.

Παρόμοιες διαμαρτυρίες εκατοντάδων διαδηλωτών πραγματοποιήθηκαν επίσης σήμερα σε άλλες ουκρανικές πόλεις, μεταξύ των οποίων η Καλασάνκα, όπως ανέφερε το ίδιο πρακτορείο ειδήσεων.

Διαδηλώσεις με πολλές χιλιάδες συμμετέχοντες πραγματοποιήθηκαν επίσης, στις πόλεις Μπερντιάνσκ και Μελιτόπολη την περασμένη εβδομάδα.

