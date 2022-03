Κόσμος

Ουκρανία: Η μεγάλη φυγή από τον πόλεμο (εικόνες)

Ξεκίνησε η εκκένωση των εγκλωβισμένων αμάχων στην Ουκρανία. Κι άλλους διαδρόμους ζητεί η κυβέρνηση. Οι Ουκρανοί που υποδέχθηκε η Ελλάδα.

Ένα πρώτο κομβόι κατοίκων και ξένων φοιτητών απομακρύνθηκε από την ουκρανική πόλη Σούμι ύστερα από συμφωνία με τη Ρωσία για τη δημιουργία ανθρωπιστικού διαδρόμου, όπως δήλωσαν σήμερα ουκρανοί αξιωματούχοι.

«Έχουμε ήδη ξεκινήσει την απομάκρυνση αμάχων από τη Σούμι στην Πολτάβα (κεντρική Ουκρανία), συμπεριλαμβανομένων και ξένων φοιτητών», ανέφερε το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση στο Twitter. «Καλούμε τη Ρωσία να συμφωνήσει σε άλλους ανθρωπιστικούς διαδρόμους στην Ουκρανία».

Η Ουκρανία άρχισε σήμερα την απομάκρυνση αμάχων από την πόλη Σούμι, στη βορειοανατολική Ουκρανία, και από την πόλη Ιρπίν, κοντά στην πρωτεύουσα Κίεβο, σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους.

Πάνω από 5.000 Ουκρανοί στην Ελλάδα

Συνεχίζονται οι αφίξεις Ουκρανών προσφύγων στη χώρα μας. Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με βάση τα στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο (7/3/2022) στην Ελλάδα εισήλθαν 772 Ουκρανοί πρόσφυγες, από τους οποίους 259 ανήλικοι.

Αναλυτικά:

Από τον Προμαχώνα: 584

Από Ευζώνους: 26

Από τα υπόλοιπα χερσαία σύνορα: 46

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αφίχθησαν 77 και στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» 39.

Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου, στην Ελλάδα έχουν περάσει τα σύνορα 5.421 Ουκρανοί υπήκοοι, από τους οποίους 1.690 ανήλικοι.

