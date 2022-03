Πολιτική

Ουκρανία - Δενδιας για Έλληνα πρόξενο: θα κάνουμε τα πάντα για να γυρίσει (βίντεο)

Σειρά διεθνών επαφών είχε ο ΥΠΕΞ, μεταξύ άλλων και την ασφαλή εκκένωση Ελλήνων πολιτών και ομογενών από τις εμπόλεμες περιοχές, στην Ουκρανία.

Σειρά διεθνών επαφών πραγματοποίησε ο Νίκος Δένδιας, που συναντήθηκε μεταξύ άλλων με την Γενική Γραμματέα του ΟΑΣΕ, Χέλγκα Σμιντ.

Συναντήθηκα στη Βιέννη με την ΓΓ του ΟΑΣΕ @HelgaSchmid_SG. Στο επίκεντρο η τρέχουσα κατάσταση στην Ουκρανία, ο συντονισμός των προσπαθειών διάνοιξης ανθρωπιστικών διαδρόμων καθώς και οι εξελίξεις σε Δυτικά Βαλκάνια και Κεντρική Ασία. (1/2) pic.twitter.com/MXSfGgInIa — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 8, 2022

Ο Υπουργός Εξωτερικών, τόνισε πως θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να επιστρέψει με ασφάλεια ο Έλληνας Πρόξενος της Μαριούπολης στην Ελλάδα.

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε με τη Βρετανή ομόλογό του Λιζ Τρας, τονίζοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει σημαντικός γεωπολιτικός παίκτης.

I totally agree with @a_schallenberg, that this huge crisis, the Ukrainian crisis, the invasion of Ukraine by Russia, has created a unity among us that was unbelievable just a few days ago. Of course, this situation raises great challenges. pic.twitter.com/WHKNPOZVl6 — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 8, 2022

Σε δήλωση του, ο Νίκος Δένδιας ανέφερε:

«Είχα μια μακρά συζήτηση με την ΓΓ του ΟΑΣΕ, την Χέλγκα Σμιντ, με κύριο αντικείμενο τα ζητήματα που αφορούν τη Μαριούπολη και την ασφάλεια του Έλληνα Προξένου που φιλοξενείται αυτή τη στιγμή στο κτίριο του ΟΑΣΕ στη Μαριούπολη. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να φέρουμε τον Έλληνα πρόξενο ασφαλή πίσω στην Ελλάδα. Θα ήθελα, με αυτή την ευκαιρία, να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους Έλληνες διπλωμάτες, που με κίνδυνο της ζωής τους, προσπάθησαν να εκκενώσουν Έλληνες πολίτες και ομογενείς από την Ουκρανία αυτή τη δύσκολη στιγμή. Από εκεί και πέρα, κάναμε και μια γενική επισκόπηση της εξαιρετικά δύσκολης και δυσάρεστης κατάστασης. Η ρωσική εισβολή έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα. Και συζητήσαμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μερικές πτυχές τους. Το Ηνωμένο Βασίλειο, παρότι εκτός ΕΕ, παραμένει ένας πολύ σημαντικός γεωπολιτικός παίκτης. Ήταν η 4η φορά που συναντήθηκα με Βρετανό ΥΠΕΞ, σε αυτή την περίπτωση με τη Λιζ Τρας, τα 3 σχεδόν χρόνια που είμαι ΥΠΕΞ της Ελλάδας. Αυτή τη φορά συναντηθήκαμε κάτω από το κράτος της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και συζητήσαμε τα τεράστια προβλήματα ασφάλειας που η εισβολή αυτή δημιουργεί τόσο για τις χώρες μας όσο και για την παγκόσμια ειρήνη και ασφάλεια. Συζητήσαμε για τα Δυτικά Βαλκάνια, το Σαχέλ, τη Βόρεια Αφρική, τη Λιβύη τη Μέση Ανατολή. Συζητήσαμε επίσης και για το πώς μπορεί η ανθρωπότητα να βγει από αυτή την τεράστια περιπέτεια που μας έβαλε η ρωσική εισβολή».

I had an extensive discussion with the OSCE SG, Helga Schmid, focusing primarily on issues concerning Mariupol and the safety of the Greek Consul who is currently hosted at the OSCE premises in Mariupol (statement following my meeting with the SG of OSCE, Helga Maria Schmid). pic.twitter.com/5S0sM1PnCm — Nikos Dendias (@NikosDendias) March 8, 2022

