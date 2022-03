Life

“The 2Night Show”: ανδρική υπόθεση η Τετάρτη (εικόνες)

Μαζί με δύο ξεχωριστούς καλεσμένους θα μας κρατήσει συντροφιά ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Απόψε στις 24:00, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Θάνο Καλλίρη, ο οποίος μοιράζεται μαζί μας στιγμές από τις χρυσές δεκαετίες που μεσουρανούσε μέχρι και σήμερα.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής μιλάει για όλα. Για τη συμμετοχή του στη Eurovision που απογείωσε την καριέρα του, για το χαρακτηριστικό μαλλί του που έγινε τάση στα κομμωτήρια, για την υστερία των θαυμαστριών, για την εκρηκτική σχέση του με τη Ναταλία Γερμανού, για την απόκτηση των παιδιών του, αλλά και για την περίοδο που τα φώτα της δημοσιότητας σταμάτησαν να τον τυφλώνουν.

Πώς διαχειρίστηκε το γεγονός ότι δεν ήταν πλέον στην «κορυφή»; Ποιο είναι το πιο δημοφιλές τραγούδι του με 45 εκατομμύρια προβολές; Ποια μεγάλη ρεμπέτικη επιτυχία έχει γράψει ο παππούς του; Τέλος, ο Γρηγόρης τον προσκαλεί σε μία ποδοσφαιρική δοκιμασία και το σκορ αποδεικνύει ότι… και ο «νέος είναι ωραίος» και ο «παλιός είναι αλλιώς»!

Στην παρέα του «The 2Night Show» έρχεται και ο Theo Alexander (Θοδωρής Ζουμπουλίδης), ο οποίος φέρνει μαζί του «άρωμα» από Χόλυγουντ.

Ο διάσημος ηθοποιός περιγράφει την προσωπική του Οδύσσεια στο εξωτερικό και τη λαμπρή πορεία που κατάφερε να διαγράψει επαγγελματικά, παίζοντας σε μεγάλες κινηματογραφικές παραγωγές. Επίσης, μιλάει για το μαγικό ταξίδι από τον πρώτο του ρόλο, σε παράσταση της κατασκήνωσης, τις σπουδές του στην Αμερική μέχρι και το casting για τη δημοφιλή σειρά «True Blood».

Με ποια ατάκα κατάφερε να «κλέψει» τις εντυπώσεις του σκηνοθέτη και τον πολυπόθητο ρόλο; Για ποιο λόγο επέστρεψε, μόνιμα, στην Ελλάδα; Πώς κατάφερε να πάρει 56 κιλά για τις ανάγκες του ρόλου στη σειρά «42°C»;

Γιατί θεωρεί πως ο Θεός έδωσε την «άδεια» να ολοκληρωθούν τα γυρίσματα της απαγορευμένης ταινίας «Μετέωρα»; Τέλος, περνάει το δικό του κοινωνικό μήνυμα, μιλώντας για τη νέα υπερπαραγωγή στην οποία πρωταγωνιστεί, μια ρωσική σειρά στην οποία συνεργάζονται Ρώσοι και Ουκρανοί.

«The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου: Απόψε στις 24:00 και κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη.

