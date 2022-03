Κόσμος

Μεταμόσχευση καρδιάς από χοίρο: Πέθανε ο πρώτος λήπτης

Ο άνδρας, που έπασχε από σοβαρή καρδιοπάθεια, είχε συναινέσει στην μεταμόσχευση, αναγνωρίζοντας την πιθανότητα για μη αίσια εξέλιξη της.





Έχασε τη μάχη με τη ζωή ο πρώτος άνθρωπος που υπεβλήθη σε μεταμόσχευση καρδιάς από γουρούνι. Ο Ντέιβιντ Μπένετ, ο οποίος έπασχε από θανατηφόρα καρδιακή νόσο, πέθανε δύο μήνες μετά την επέμβαση στις ΗΠΑ.

Ο 57χρονος κατέληξε την Τρίτη, αφού η κατάστασή του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση, όπως είχαν διαπιστώσει άλλωστε και οι γιατροί του στη Βαλτιμόρη.

Οι υπεύθυνοι είχαν ενημερώσει εξ αρχής τον Μπένετ για τους κινδύνους και το υψηλό ρίσκο της συγκεκριμένης χειρουργικής επέμβασης.

Για την υλοποίηση του καινοτόμου - για τα ιατρικά δεδομένα - προγράμματος οι γιατροί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μέριλαντ είχαν λάβει ειδική άδεια από τον αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων. Η έγκριση βασίστηκε στο γεγονός ότι δεν υπήρχαν άλλες εναλλακτικές θεραπείες στην προκειμένη περίπτωση του ασθενούς και οι ελπίδες για να ζήσει ήταν μηδαμινές.

Η επέμβαση έγινε στις 7 Ιανουαρίου και για τις εβδομάδες που ακολούθησαν ο ασθενής κατάφερε να περάσει χρόνο με την οικογένειά του.

Ωστόσο η αρχικώς ενθαρρυντική κατάσταση της υγείας του δεν άργησε να ανατραπεί.

«O Μπένετ αποδείχθηκε γενναίος και παράλληλα ευγενής. Πάλεψε μέχρι τέλους», δήλωσε ο χειρουργός Μπάρτλεϊ Γκρίφιθ, ο οποίος πραγματοποίησε τη μεταμόσχευση.

Ο γιατρός τόνισε, πάντως, ότι η συγκεκριμένη χειρουργική επέμβαση θα φέρει τον κόσμο ένα βήμα πιο κοντά στην επίλυση του προβλήματος έλλειψης οργάνων. Μέχρι στιγμής, 17 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε μέρα στις ΗΠΑ περιμένοντας μόσχευμα, με περισσότερους από 100.000 να βρίσκονται στη λίστα αναμονής.

Η δυνατότητα χρήσης οργάνων από ζώα εξετάζεται εδώ και καιρό, ενώ η χρήση βαλβίδων καρδιάς από χοίρους εφαρμόζεται ήδη.

Τον Οκτώβριο του 2021 χειρουργοί στη Νέα Υόρκη ανακοίνωσαν ότι είχαν μεταμοσχεύσει με επιτυχία νεφρό χοίρου σε άτομο. Την εποχή εκείνη, η επέμβαση αποτέλεσε την πιο προηγμένη μέθοδο.

Ωστόσο, ο παραλήπτης - εν προκειμένω - ήταν εγκεφαλικά νεκρός χωρίς καμία ελπίδα ανάρρωσης.

Η λήψη μοσχεύματος από ζώο (ξενομεταμόσχευση), η οποία δοκιμάστηκε για πρώτη φορά στη δεκαετία του 1980, αποσκοπεί στην κάλυψη της μεγάλης ζήτησης. Ήδη εδώ και δεκαετίες γίνεται μεταμόσχευση βαλβίδων καρδιάς από χοίρους.

Ο χοίρος από τον οποίο ελήφθη η καρδιά, είχε προηγουμένως τροποποιηθεί γενετικά από την αμερικανική εταιρεία βιοτεχνολογίας Revivicor (θυγατρική της United Therapeutics), έτσι ώστε να απενεργοποιηθούν ορισμένα γονίδια του, τα οποία μπορεί να είχαν οδηγήσει σε απόρριψη του οργάνου ως ξένου σώματος από τον οργανισμό του ασθενούς.

