“Φίλιππος” - Αττική: κλειστοί παιδικοί σταθμοί την Πέμπτη

Σε ποιες περιοχές θα παραμείνουν κλειστοί όλοι οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, τα ΚΔΗΦ, τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σε συνέχεια της ανακοίνωσης της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολεία που θα μείνουν κλειστά την Πέμπτη, λόγω της κακοκαιρίας "Φίλιππος", εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

"Κλειστοί θα παραμείνουν προληπτικά όλοι οι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΑμεΑ) και τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ) την Πέμπτη 10.3.2022, στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου και Ανατολικού Τομέα Αττικής, καθώς και στο Δήμο Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Εκτός των ανωτέρω, όπου η τοπική αυτοδιοίκηση ανακοινώνει, για τους ανωτέρω λόγους, την αναστολή λειτουργίας δομών προσχολικής αγωγής ή και μονάδων πρωτοβάθμιας/δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η ίδια απόφαση καταλαμβάνει και την αναστολή των δομών που προσδιορίζει η παρούσα απόφαση, ακόμα και αν δεν ορίζεται σαφώς στην ανακοίνωση.

Η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, δήλωσε: «Αναστέλλουμε για αύριο την λειτουργία των βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, καθώς και των ΚΔΗΔ, των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ, με σκοπό να διαφυλάξουμε την υγεία και την ασφάλεια κάθε ωφελούμενου και εργαζόμενου από την επικείμενη κακοκαιρία. Προστατεύουμε και φροντίζουμε όλους τους συμπολίτες μας, ειδικά όλους όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη".

