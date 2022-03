Πολιτική

Μητσοτάκης για Αλβανία: ο σεβασμός στην ελληνική μειονότητα κρίνει την ένταξη στην ΕΕ (εικόνες)

Τι ειπώθηκε στην συνάντηση του Πρωθυπουργού με εκπροσώπους της Ελληνικής Μειονότητας που ζει στην Αλβανία.

O πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων της μειονότητας βρίσκεται στο επίκεντρο των διμερών σχέσεων της Ελλάδας με την Αλβανία, καθώς και της ενταξιακής πορείας της γειτονικής χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αυτό υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με αντιπροσωπεία της Δημοκρατικής Ένωσης Ελληνικής Εθνικής Μειονότητας «ΟΜΟΝΟΙΑ» και του Κόμματος Ένωσης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Ο Πρωθυπουργός συζήτησε διεξοδικά με τους εκπροσώπους της μειονότητας βασικά ζητήματα που απασχολούν τους ομογενείς μας στην Αλβανία.

Ειδικότερα δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην κατοχύρωση του δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού των μελών της μειονότητας, μέσα από την υιοθέτηση σχετικής νομοθεσίας από το αλβανικό κράτος, ειδικά ενόψει της διεξαγωγής απογραφής πληθυσμού το ερχόμενο φθινόπωρο.

Συζητήθηκε, επίσης, η εν εξελίξει κτηματολογική εγγραφή στην Αλβανία, η οποία θα πρέπει να διασφαλίσει πλήρως και αδιαμφισβήτητα τα περιουσιακά δικαιώματα των μελών της μειονότητας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναβεβαίωσε την απόλυτη στήριξη της ελληνικής κυβέρνησης προς τους ομογενείς μας και τους ενημέρωσε ότι θα κατατεθεί εντός της εβδομάδας και θα ψηφιστεί τη μεθεπόμενη εβδομάδα ρύθμιση για την αύξηση της Εθνικής Σύνταξης των ομογενών και παλιννοστούντων.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο γενικός πρόεδρος ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ Βασίλης Κάγιος, ο πρόεδρος Κόμματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ευάγγελος Ντούλες, ο αντιπρόεδρος της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ Γιώργος Τζουμάκας και ο γενικός γραμματέας της ΔΕΕΕΜ ΟΜΟΝΟΙΑ Δημήτρης Μαλιούκης. Από την πλευρά της κυβέρνησης συμμετείχαν η διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του πρωθυπουργού Πρέσβης Ελένη Σουρανή, η πρέσβης 'Αννα-Μαρία Μπούρα και η αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη.

