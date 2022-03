Αθλητικά

Super League - Πλέι οφ: το πρόγραμμα των αγώνων

Πως διαμορφώθηκε το πρόγραμμα των αγώνων για τα πλέι οφ του πρωταθλήματος, που ξεκινά με ντέρμπι.

Στη σημερινή συνεδρίαση του Δ.Σ. της Super League επικυρώθηκε ομόφωνα η βαθμολογία της κανονικής περιόδου 2021-22.

Εν συνεχεία, αφού εγκρίθηκαν ομόφωνα οι κλειδάριθμοι και μετά την ολοκλήρωση των θεμάτων του Δ.Σ.ξεκίνησε η διαδικασία ηλεκτρονικής κλήρωσης για τα πλέι οφ.

Στην πρεμιέρα των πλέι οφ, η κληρωτίδα έβγαλε αθηναϊκό ντέρμπι, Παναθηναϊκός-ΑΕΚ, ο Άρης δοκιμάζεται στο «Γ. Καραϊσκάκης», με αντίπαλο τον Ολυμπιακό, ενώ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον ΠΑΣ Γιάννινα.

Μετά από διαδικασία δοκιμών από όλες τις ομάδες, επιλέχθηκε η μπάλα ΝΙΚΕ για τα Πρωταθλήματα 2022-23 και 2023-24.

Τα παιχνίδια της 1ης αγωνιστικής των πλέι οφ θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή, 13 Μαρτίου.

Το πρόγραμμα των πλέι οφ της Super League 2021-22 έχει ως εξής:

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ολυμπιακός-Άρης στις 19:00

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ στις 19:30

ΠΑΟΚ-ΠΑΣ Γιάννινα στις 21:30

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ

Άρης-Παναθηναϊκός

ΠΑΣ Γιάννινα-Ολυμπιακός

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Άρης-ΠΑΣ Γιάννινα

Ολυμπιακός-ΑΕΚ

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΚ-Άρης

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός

ΠΑΣ Γιάννινα-Παναθηναϊκός

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Άρης-ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός

ΠΑΣ Γιάννινα-ΑΕΚ

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ολυμπιακός-ΠΑΣ Γιάννινα

Παναθηναϊκός-Άρης

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός

Άρης-Ολυμπιακός

ΠΑΣ Γιάννινα-ΠΑΟΚ

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΚ-ΠΑΣ Γιάννινα

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ-Άρης

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Άρης-ΑΕΚ

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός-ΠΑΣ Γιάννινα

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΑΕΚ-Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

ΠΑΣ Γιάννινα-Άρης