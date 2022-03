Αθλητικά

Super League - Πλέι οφ: ο ΠΑΣ μέσα, ο ΟΦΗ εκτός…

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανατροπή στην βαθμολογία και κατά συνέπεια στις ομάδες που θα αγωνιστούν στα πλέι οφ του πρωταθλήματος προκάλεσε απόφαση της ΕΠΟ.

Ανατροπή στη Super League με την επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ να δικαιώνει τον ΠΑΣ Γιάννινα και να του δίνει πίσω τους πέντε βαθμούς που του είχαν αφαιρεθεί για υπόθεση παλαιότερης μεταβίβασης μετοχών του συλλόγου. Αυτή η εξέλιξη στέλνει την ομάδα της Ηπείρου στα πλέι οφ αντί του ΟΦΗ, καθώς με τα νέα δεδομένα ο ΠΑΣ τερματίζει στην 6η θέση της βαθμολογίας, στο -2 από τον 5ο Παναθηναϊκό, και στο +3 από την ομάδα της Κρήτης. Ετσι στα πλέι οφ του πρωταθλήματος θα συμμετάσχουν Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης, Παναθηναϊκός και ΠΑΣ, με τον ΟΦΗ να παίζει πλέον στα πλέι άουτ. Η ανακοίνωση της ΕΠΟ:

«Η Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας κατά την τελευταία της συνεδρίαση, έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις.

Δέχθηκε την από 27.2.2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΟ 5604/28.2.2022 κρινόμενη έφεση των 1) ΠΑΕ ΠΑΣ Γάννινα 1966 και 2) Γεωργίου Χριστοβασίλη του Ιωάννη και εξαφάνισε την υπ ’αριθμ. 66/25.2.2022 απόφαση του Πρωτοβάθμιου Μονομελούς Οργάνου της SUPER LEAGUE 1 Ελλάδος. Αποφάνθηκε ότι η ΠΑΕ ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 1966 και ο Γεώργιος Χριστοβασίλης δεν κρίνονται πειθαρχικώς ελεγκτέοι ως υπαίτοι της παραβάσεως των διατάξεων των άρθρων 69 παρ.1, 12 και 69Α παρ.1 και 2 του ν.2725/1999, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 4.2.2022 Έκθεση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, λόγω παραγραφής»

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΟΔΥ: Rapid test δωρεάν την Τρίτη σε 163 σημεία

Έξι λόγοι που δεν πρέπει να λέμε “όχι” στο ψωμί!

Αϊόβα: Έφηβοι θύματα πυροβολισμών έξω από λύκειο (εικόνες)