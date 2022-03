Life

“The 2Night Show” - Θάνος Καλλίρης: Πεντέμισι χρόνια σκλαβιάς με τη Ναταλία Γερμανού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο αγαπημένος τραγουδιστή μίλησε για την εκρηκτική σχέση του με τη Ναταλία Γερμανού, για την απόκτηση των παιδιών του, για την περίοδο της πανδημίας αλλά και για την περίοδο που τα φώτα της δημοσιότητας σταμάτησαν να τον τυφλώνουν.

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, στην παρέα του «The 2Night Show», και μίλησε για την εκρηκτική σχέση του με τη Ναταλία Γερμανού, για την απόκτηση των παιδιών του, για την περίοδο της πανδημίας αλλά και για την περίοδο που τα φώτα της δημοσιότητας σταμάτησαν να τον τυφλώνουν.

«Προσέχω την εμφάνισή μου, δεν γυμνάζομαι και είμαι γλυκατζής. Μετά τις 9-10 το βράδυ δεν θα φάω», είπε χαρακτηριστικά για το γεγονός ότι είναι αγέραστος, όπως του λένε όλοι.

«Έχω πολύ καλή προίκα με πολλά τραγούδια που έχουν αγαπηθεί και αυτό αρκούσε για να μπορώ να ζω και να κάνω παράλληλα live. Αυτό σταμάτησε με την πανδημία, αλλά βρήκα τον δημιουργικό χρόνο και έγραψα πολλά τραγούδια, όπως αυτό που έβγαλα. Το έστειλα στη Ναταλία και λέω να το δώσω κάπου; Και μου είπε να το πω εγώ», αποκάλυψε.

Για την κάθοδο της πορείας του και πώς την αντιμετώπισε: «Ήμουν προετοιμασμένος για την καμπύλη. Εγώ ήρθα πολύ κοντά στον κόσμο με τα social media. Όταν ξαφνικά χάνεσαι, δεν ήμουν ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, αλλά είχα προετοιμαστεί να μην είμαι στην κορυφή. Ο καλλιτέχνης δεν πεθαίνει ποτέ. Μετά από το 2008-09 είχα επαφή με τον κόσμο στα social. Το μαγαζί γέμιζε, αν και πιο μικρός. Από το 2012-13 ο κόσμος επέστρεψε και στις μουσικές μας γενικά

Πιο πολλά live το 2018-19, παρά όταν ήμουν στα πάνω μου. Υπάρχει πολλή αγάπη, πολλές επιτυχίες, τα ραδιόφωνα με παίζουν».

«Η μεγαλύτερη επιτυχία μου με 45 εκτ. προβολές στο YouTube είναι το Ρούντολφ το Ελαφάκι», αποκάλυψε και συνέχισε: «Δεν αμοιβόμαστε από αυτά. Στο ραδιόφωνο που παίζεται, κάτι παίρνουμε».

Ο Θάνος Καλλίρης για τα μελλοντικά του σχέδια δήλωσε «Εννοείται ότι θέλω να κάνω δίσκο. Θέλω να κάνω όλα μου τα παλιά μου τραγούδια μια ανανέωση. Θα το κάνω σε τουλάχιστον 10 τραγούδια. Θέλω επίσης να βρω έναν νεαρό και να κάνω το “Παλιός είναι αλλιώς” όπως πρέπει», δήλωσε

Για τη σχέση με τη Ναταλία Γερμανού: «Πεντέμισι χρόνια σκλαβιά. Προς το τέλος της σχέσης μας μαθεύτηκε το ειδύλλιο. Δεν ασχολιόταν κανείς και η Ναταλία δεν ήταν φιρμάρα, εγώ την γαλούχησα, στα πόδια μου μεγάλωσε».

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Ναταλία Γερμανού παρακολουθούσε την εκπομπή και μάλιστα τη σχολίασε και στο Twitter.

«Βλέπετε όλοι ότι ο Θάνος Καλλίρης γύριζε video clip για να γνωρίζει μοντέλα και να τρέχει στα νησιά, κατά τα άλλα ήμουν ΕΓΩ ζηλιάρα, όχι εντάξει δεν πειράζει», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Δυστύχημα στη βιομηχανική περιοχή (εικόνες)

Παλαιό Φάληρο: Πυροβόλησαν επιχειρηματία

Σύνοδος Κορυφής ΕΕ: Ουκρανία και ενεργειακή κρίση στο επίκεντρο