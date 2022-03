Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις στην Αττάλεια

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του τον Τούρκο ομόλογο του, την ώρα που ο Λαβρόφ εμφανίστηκε βλοσυρός.

Ξεκίνησε στην Αττάλεια, στη νότια Τουρκία, η συνάντηση του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ με τον Ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα παρουσία του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ανακοίνωσε η Μόσχα και επιβεβαίωσε Τούρκος διπλωμάτης.

«Η συνάντηση ξεκίνησε» , δήλωσε η Μαρία Ζαχάροβα εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, η οποία έδωσε στη δημοσιότητα και φωτογραφίες που δείχνουν την ουκρανική αντιπροσωπεία να κάθεται απέναντι από τη ρωσική.

Πρόκειται για την πρώτη συνάντηση αυτού του επιπέδου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με Τούρκο διπλωμάτη, στόχος των συνομιλιών είναι η επίτευξη κατάπαυσης του πυρός.

Πριν την έναρξη της τριμερούς συνάντησης, ο Τσαβούσογλου συναντήθηκε ξεχωριστά με τον Ρώσο και τον Ουκρανό υπουργό Εξωτερικών, οι οποίοι είχαν φθάσει χθες Τετάρτη το βράδυ στην Αττάλεια και διαμένουν σε διαφορετικά ξενοδοχεία.

Αρχικά ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με έναν χαμογελαστό Κουλέμπα, τον οποίο χαιρέτισε αγκαλιάζοντάς τον. Ο Λαβρόφ αντίθετα εμφανίστηκε βλοσυρός.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος έχει εκφράσει την ευγνωμοσύνη του προς την Τουρκία, αναμένεται ότι θα επιμείνει σε «τρία σημεία κλειδί» στη διάρκεια της τριμερούς συνάντησης, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου του: «Άμεση κατάπαυση του πυρός, βελτίωση της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Μαριούπολη, τη Χάρκιβ, τη Σούμι, τη Βολνοβάχα και άλλες ουκρανικές πόλεις, απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από το έδαφος της Ουκρανίας».

Πριν την αναχώρησή του ο Κουλέμπα είχε αναφέρει σε βίντεο που είχε αναρτήσει στο Facebook ότι έχει «περιορισμένες» προσδοκίες από τη συνάντησή του με τον Λαβρόφ διότι η Ρωσία συνεχίζει να βομβαρδίζει σφοδρά και να πολιορκεί μεγάλες πόλεις στην Ουκρανία.

«Είναι σημαντικό ότι οι δύο υπουργοί δέχθηκαν να συναντηθούν στην Τουρκία αντί για αλλού», επεσήμανε Τούρκος διπλωμάτης στο AFP. «Η Τουρκία ελπίζει πάνω απ’ όλα να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός», πρόσθεσε ο ίδιος.

