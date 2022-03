Οικονομία

Κορονοϊός - Επιχειρήσεις: έκτακτη επιχορήγηση έως 400000 ευρώ

Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις, ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Αναλυτικός Οδηγός.

Υπεγράφη σήμερα από τον αρμόδιο Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη και μετά από εισήγηση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ, νέα δράση μη επιστρεπτέας επιχορήγησης για την απρόσκοπτη ενίσχυση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19.

Η δράση προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ απευθύνεται στις επιχειρήσεις των κλάδων παροχής υπηρεσιών οργάνωσης συνεδρίων/εμπορικών εκθέσεων, τροφοδοσίας για εκδηλώσεις, εστίασης/ψυχαγωγίας, γυμναστηρίων και σχολών χορού που δραστηριοποιούνται σε όλη τη Χώρα και υφίστανται σημαντική οικονομική ζημία εξαιτίας των συνεχιζόμενων επιπτώσεων της νόσου COVID-19.

O Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: «Όπως είχαμε δεσμευτεί, προχωράει το πρόγραμμα της επιδότησης του 8%του τζίρου του 2019 για εκείνους τους κλάδους που είχαν μείωση τζίρου λόγω της πανδημίας 2019 -2020 από 50% και άνω. Η Κυβέρνηση δεσμεύτηκε από την πρώτη στιγμή ότι θα είμαστε στο πλάι κάθε επιχείρησης και κάθε εργαζομένου για να διασώσουμε την επιχείρηση και τις θέσεις εργασίας μέσα σε αυτή την πρωτοφανή κατάσταση. Υπό τις νέες προκλήσεις που η παρούσα συγκυρία θέτει αναλαμβάνουμε την ίδια ακριβώς δέσμευση».

Η δράση έχει ήδη εγκριθεί από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο της απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανδημία COVID-19 React EU και αφορά Μικρομεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις.

Η επιχορήγηση προς κάθε επιχείρηση ανέρχεται σε ποσοστό 8% κατά μέγιστο επί του Κύκλου Εργασιών του έτους 2019 και μέχρι το ύψος των 400.000 €. Οι επιχειρήσεις των ανωτέρω κλάδων που συστάθηκαν εντός των δύο ετών πανδημίας (έτος 2020 και έτος 2021) εντάσσονται αυτοδίκαια στη δράση με κατ’ αναλογία υπολογιζόμενη μέγιστη επιχορήγηση.

Οι κυριότερες προϋποθέσεις συμμετοχής στη δράση είναι:

Νόμιμη λειτουργία

λειτουργία Βασική δραστηριοποίηση (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) στους επιλέξιμους κλάδους

(Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) στους επιλέξιμους κλάδους Μείωση Κύκλου Εργασιών έτους 2020 σε ποσοστό τουλάχιστον 50,0% σε σχέση με τον Κύκλο Εργασιών έτους 2019

σε σχέση με τον Κύκλο Εργασιών έτους 2019 Πλήρωση απαιτήσεων περί μη προβληματικότητας στο έτος 2019

Μη υπέρβαση Ορίου Σώρευσης ύψους 2,3 εκατ. ευρώ ομοειδών ενισχύσεων που χορηγούνται βάσει «Προσωρινού Πλαισίου».

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση www.ependyseis.gr μόνον ηλεκτρονικά χωρίς την απαίτηση προσκόμισης Φυσικού Φακέλου δικαιολογητικών από 16/3/2022 και ώρα 12:00 μέχρι και 15/4/2022 και ώρα 15:00.

Η αξιολόγηση των υποβληθεισών Αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας με τήρηση χρονικής σειράς προτεραιότητας.

Η εκταμίευση της επιχορήγησης γίνεται αμέσως μετά την έγκριση της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης χωρίς υποχρέωση υποβολής δεύτερου κατά σειρά σχετικού Αιτήματος.

Η επιχορήγηση αναλώνεται υποχρεωτικά σε λειτουργικές δαπάνες εντός των εννέα πρώτων μηνών του έτους 2022 και καλύπτει μέρος (μέχρι το 70%) των δαπανών αυτών.

Όπως και σε όλες τις προηγούμενες σχετικές Δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έχει και εδώ ήδη θεσμοθετηθεί το Ακατάσχετο της δικαιούμενης επιχορήγησης ώστε μέσω της δράσης να χρηματοδοτείται η ανάπτυξη των επιχειρήσεων και όχι η κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς το Κράτος ή προς τρίτους.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις υποχρεούνται στην ηλεκτρονική επισύναψη ελάχιστων δικαιολογητικών υποβολής. Ειδικά οι απαιτούμενες από την κοινοτική νομοθεσία υπεύθυνες δηλώσεις, πρέπει να φέρουν τις κατάλληλες ενδείξεις γνησιότητας υπογραφής.

Τα υποβληθέντα στοιχεία των επιχειρήσεων θα διασταυρωθούν με τα ήδη τηρούμενα για αυτές στις Εθνικές βάσεις δεδομένων (πχ TaxisNET) ΠΡΙΝ την ανακοίνωση αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση απόρριψης υποβληθείσας αίτησης, η επιχείρηση έχει το δικαίωμα μίας και μοναδικής εκ νέου υποβολής.

