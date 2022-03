Πολιτική

Ακρίβεια: πολιτική κόντρα για τις ανατιμήσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Πυρά» του Αλέξη Τσίπρα στο Μαξίμου από την Μεσσηνία. Τι απαντά ο Κυβ. Εκπρόσωπος. Τι ζητά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αιχμές της Κουμουνδούρου για “χρυσά” μπόνους στον ΔΕΔΔΗΕ.

Αδιάκοπη μαίνεται η κόντρα για τις ανατιμήσεις και τις πιέσεις που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ το Μαξίμου προετοιμάζει νέα δέσμη μέτρων για την στήριξη όσων πλήττονται.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, περιόδευσε στην αγορά της Καλαμάτας, όπου συζήτησε με καταναλωτές, εργαζόμενους και καταστηματάρχες για την κατάσταση στην αγορά, τις εκρηκτικές διαστάσεις που λαμβάνει η ακρίβεια τόσο στην ενέργεια και τα καύσιμα όσο και σε όλα τα προϊόντα και τη δραματική μείωση του εισοδήματος και της αγοραστικής τους δύναμης.

Στη συνέχεια ο κ. Τσίπρας έκανε την ακόλουθη δήλωση προς τους εκπροσώπους του Τύπου:

«Η ακρίβεια πλέον παίρνει διαστάσεις κοινωνικής κρίσης. Όσο το εισόδημα συρρικνώνεται και τα χρέη αυξάνονται, όσο ο λογαριασμός για την ενέργεια, το ρεύμα, το φυσικό αέριο πολλαπλασιάζεται, όσο ο τζίρος για τους καταστηματάρχες μειώνεται δραματικά, τόσο θα βρισκόμαστε μπροστά σε κίνδυνο να αντιμετωπίσουμε μία κρίση κοινωνική, που θα ξεπεράσει ίσως και τις δύσκολες στιγμές των πρώτων μνημονιακών χρόνων.

Τους τελευταίους οκτώ μήνες η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη στην πραγματικότητα παρατηρεί το φαινόμενο. Όχι μόνο δεν είχε την ικανότητα να προβλέψει τι έρχεται, αλλά παρίστανε τον τροχονόμο των καρτέλ. Οι υψηλές τιμές ενέργειας σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλονται και στην αισχροκέρδεια των ηλεκτροπαραγωγών εταιρειών, των παρόχων. Περίπου ένα 30% των αυξήσεων μετατρέπονται σε δικά τους κέρδη. Αυτό το άφησε η κυβέρνηση να εξελιχθεί. Ήταν πολιτική της επιλογή να μη συγκρουστεί με συμφέροντα. Και ακόμα και σήμερα συνεχίζει να είναι πολιτική της επιλογή.

Αντί ο κ. Μητσοτάκης θα στέλνει επιστολές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλοντας δήθεν να ρυθμιστεί το πλαίσιο της ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς, γιατί δεν παίρνει την απόφαση να εφαρμόσει εδώ μέτρα που ρυθμίζουν το πλαίσιο της εγχώριας αγοράς ενέργειας; Γιατί δεν βάζει πλαφόν, όπως έχουν κάνει κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στην τιμή της ενέργειας στο τιμολόγιο που παίρνει ο καταναλωτής; Γιατί δεν προχωράει άμεσα στην μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα στα κατώτατα επίπεδα που προβλέπει η Κομισιόν; Γιατί δεν προχωράει άμεσα στη μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης; Γιατί δεν προχωράει άμεσα στην αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ, όπως έχουμε προτείνει; Η απάντηση είναι γιατί δεν έχει έγνοια να στηρίξει την κοινωνία. Μόνο να βρίσκει δικαιολογίες.

Τούτη την ώρα όμως η χώρα δεν χρειάζεται μία κυβέρνηση της δικαιολογίας, χρειάζεται μία κυβέρνηση της ευθύνης.Της ευθύνης να προστατεύσει την κοινωνία από αυτή την πρωτοφανή κρίση, μέρος της οποίας αποτελεί ευθύνη της κυβέρνησης Μητσοτάκη τους τελευταίους οκτώ μήνες. Η προσφυγή στη λαϊκή ετυμηγορία είναι η μόνη διέξοδος για να αναλάβουμε την ευθύνη να ξαναστήσουμε στα πόδια της την κοινωνία, που κινδυνεύει με μία νέα λεηλασία».

Ανδρουλάκης: η Ελλάδα και οι ευρωπαϊκές παρεμβάσεις

Ο Πρόεδρος του Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, αναφέρει σε δήλωση του:

«Η Κυβέρνηση με τις επιλογές της κατάφερε να είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη, που αύξησε την εξάρτηση της από φυσικό αέριο κατά 25% στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια της κρίσης. Χρειάζεται άμεσα ένα πλέγμα μέτρων, τα οποία θα προστατεύσουν τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά αλλά και την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Οι αποφάσεις της ευρωπαϊκής επιτροπής μας δίνουν τη δυνατότητα να υλοποιήσουμε πολιτικές, που μέχρι χθες απαξίωνε ο κύριος Μητσοτάκης. Όπως:

Η επιβολή πλαφόν στη λιανική τιμή της ενέργειας για να περιοριστούν οι συνέπειες στις αυξήσεις σε ηλεκτρικό ρεύμα και φυσικό αέριο, που υφίστανται οι ιδιώτες καταναλωτές και οι μικροεπιχειρήσεις.

Η ρύθμιση της αγοράς του ηλεκτρικού ρεύματος, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις στρεβλώσεις που υπάρχουν και βέβαια η φορολόγηση των υπερκερδών των παραγωγών ενέργειας, με την επιβολή ειδικής εισφοράς στα κέρδη τους και βάζοντας προκαταβολή φόρου για να ενισχυθεί άμεσα ρευστότητα.

Τον προσανατολισμό των πόρων του ταμείου ανάκαμψης, στην αναβάθμιση του δικτύου. Για να έχουμε τη δυνατότητα να αυξήσουμε την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Έτσι χιλιάδες Έλληνες πολίτες, θα μπορούν να παράγουν μέρος της ενέργειας που καταναλώνουν.Με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στις στέγες τους καθώς και με τη δημιουργία ενεργειακών κοινοτήτων.

ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ, πρέπει να φτιάξουν επιτέλους τη μελέτη, που θα επικαιροποιείται κάθε δύο χρόνια και θα απαντά στα πιεστικά ερωτήματα που υπάρχουν. Πόσες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορεί τώρα να «σηκώσει» το δίκτυο; Τι έργα πρέπει να γίνουν και πόσο κοστίζουν, ώστε να απορροφηθούν οι ανανεώσιμες που έχουμε σαν στόχο το 2030;

Αυτά, είναι ολοκληρωμένες πολιτικές επιλογές που μπορούν να βοηθήσουν και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τη χώρα μας, να οχυρώσει την κοινωνία και την οικονομία της, στις μεγάλες παρενέργειες που δημιουργεί η ενεργειακή κρίση της εποχής μας».

Κόντρα Μαξίμου – ΣΥΡΙΖΑ

Σε απάντηση του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικού Εκπροσώπου Γιάννη Οικονόμου, στις δηλώσεις του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από την Καλαμάτα σημειώνεται πως «Η επιμονή στη μικροπολιτική αντιμετώπιση κορυφαίων ζητημάτων για την πατρίδα μας και όλο τον πλανήτη, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι επάλληλες κρίσεις ακρίβειας που κλιμακώνονται ως συνέπειά του, είναι εθνικά και κοινωνικά επικίνδυνη. Είτε δεν αντιλαμβάνεται το διεθνές περιβάλλον, είτε συνειδητά ψευδολογεί όπως το συνηθίζει, το συμπέρασμα είναι ότι ο κ. Τσίπρας στερείται όλων των πολιτικών χαρακτηριστικών που απαιτούνται από τις κρίσιμες περιστάσεις: σοβαρότητα, υπευθυνότητα και κατανόηση των συνθηκών. Ως συνήθως, μιλά για ευθύνη φερόμενος ανεύθυνα και καιροσκοπικά. Η Κυβέρνηση, αξιοποιώντας κάθε εθνική και ευρωπαϊκή δυνατότητα, αντιστέκεται κατά το μέγιστο δυνατόν στην πίεση των διεθνών κρίσεων, υπερασπιζόμενη τα εθνικά δίκαια, την κοινωνία των πολιτών και την οικονομία. Με πολύπλευρες πρωτοβουλίες και με διαρκή ενίσχυση όσων δοκιμάζονται περισσότερο».

Απαντώντας στον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο, σε δήλωση του εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Νάσου Ηλιόπουλουεπισημαίνεται «Περιμένουμε από τον εθνικό ψεύτη, αντί για ύβρεις να εξηγήσει στους απελπισμένους πολίτες πώς γίνεται οι δήθεν «μύθοι του ΣΥΡΙΖΑ» για μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα και πλαφόν στα τιμολόγια ρεύματος και φυσικού αερίου, να προωθούνται από την Κομισιόν και να εφαρμόζονται από τις περισσότερες χώρες της ΕΕ εκτός της Ελλάδας. Στη Γαλλία έχει επιβληθεί πλαφόν στις αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος. Μόνο χθες Πορτογαλία και Ιρλανδία ανακοίνωσαν μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα. Το ίδιο και η Κύπρος, με την τιμή της βενζίνης στο 1,4 ευρώ, ενώ προμηθεύεται καύσιμα από την Ελλάδα που η τιμή της είναι στα 2,1 ευρώ. Αντί να κοροϊδεύει τους πολίτες, να κατασκευάζει δήθεν μύθους του ΣΥΡΙΖΑ για να κρύψει πίσω από τον πόλεμο τα εγκληματικά λάθη Μητσοτάκη με τη ΔΕΗ και την βίαιη απολιγνιτοποίηση, είναι προτιμότερο ο κ. Οικονόμου να πει τη μόνη αλήθεια: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν θέλει να τα βάλει με τα καρτέλ της αισχροκέρδειας. Όσο για την «κατανόηση των συνθηκών» που λέει ο κ. Οικονόμου, τον ενημερώνουμε ότι ο κ. Τσίπρας γυρνά όλη την Ελλάδα και συζητά με τους πολίτες για τα προβλήματα που φέρνουν οι πολιτικές Μητσοτάκη. Μπορεί να κάνει το ίδιο και ο κ. Μητσοτάκης σε μία γειτονιά της χώρας χωρίς συνοδεία δύο διμοιριών ΜΑΤ; Αν το κάνει, θα κατανοήσει πλήρως τις συνθήκες...».

Πυρά ΣΥΡΙΖΑ για μπόνους – «μαμούθ» στον ΔΕΔΔΗΕ

Σε άλλη δήλωση του, ο Νάσος Ηλιόπουλος αναφέρει πως «την στιγμή που οι πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς ενέργειας και η βενζίνη ξεπερνάει τα 2 ευρώ το λίτρο, ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ και δεκάδες στελέχη θα απολαμβάνουν τα μπόνους που έδωσαν στον εαυτό τους, ύψους μέχρι 60.000 ευρώ».



«Η ακρίβεια είναι επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Αδράνησε επί μήνες και τώρα προκλητικά μεταθέτει την ευθύνη στις διεθνείς εξελίξεις», προσθέτει, επαναλαμβάνοντας τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία για «αύξηση του βασικού μισθού, μείωση του ΕΦΚ σε καύσιμα και φυσικό αέριο, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα διατροφής, πλαφόν στις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου».

Ειδήσεις σήμερα:

Γροιλανδία: γιγάντιος κρατήρας κάτω από τους πάγους

Ακρίβεια: Νέα πακέτο μέτρων, “ασπίδα” στην ενεργειακή κρίση

Παλαιό Φάληρο: Πυροβόλησαν επιχειρηματία