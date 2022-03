Οικονομία

ΕΛΤΑΤ - Πληθωρισμός: αύξηση 78,5% στο αέριο και 71% στο ρεύμα

Ανεξέλεγκτα συνεχίστηκε τον Φεβρουάριο το ράλι της ακρίβειας σε καύσιμα και τρόφιμα , χωρίς ακόμα να έχει ενσωματωθεί το κόστος από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Νέα εκρηκτική αύξηση του πληθωρισμού καταγράφει για τον Φεβρουάριο, πριν δηλαδή ουσιαστικά αποτυπωθεί ο αντίκτυπος του πολέμου στην Ουκρανία, η ΕΛΣΤΑΤ.

Συγκεκριμένα, από τη σύγκριση του Γενικού ΔΤΚ Φεβρουαρίου 2022 με τον αντίστοιχο Δείκτη του Φεβρουαρίου 2021 προέκυψε αύξηση 7,2%. Ο Γενικός Δείκτης Ττιμών Καταναλωτή, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο 2022 παρουσίασε αύξηση 1,1%.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, καταγράφεται αύξηση 78,5% στο φυσικό αέριο, 71% στον ηλεκτρισμό, 41,5% στο πετρέλαιο θέρμανσης. Υψηλότερα κατά 16,8% είναι οι τιμές στα λίπη και έλαια και 15,2% στα λαχανικά. Κατά 14,4% είναι οι τιμές σε αρνί και κατσίκι.

Η σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2021

Έναντι της περσινής χρονιάς καταγράφονται αυξήσεις των δεικτών κατά:

7,1% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ψωμί και δημητριακά, μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια και λίπη, νωπά φρούτα, λαχανικά (γενικά), παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ, μεταλλικό νερό-αναψυκτικά-χυμούς φρούτων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: χοιρινό, αλλαντικά.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ψωμί και δημητριακά, μοσχάρι, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, παρασκευάσματα με βάση το κρέας, νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά, έλαια και λίπη, νωπά φρούτα, λαχανικά (γενικά), παγωτά, λοιπά τρόφιμα, καφέ, μεταλλικό νερό-αναψυκτικά-χυμούς φρούτων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: χοιρινό, αλλαντικά. 5,6% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση , λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

, λόγω αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης. 25,4% στην ομάδα Στέγαση , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ενοίκια κατοικιών, ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο θέρμανσης. 4,1% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε έπιπλα και διακοσμητικά είδη, υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης, υαλικά-επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε έπιπλα και διακοσμητικά είδη, υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρήσης, υαλικά-επιτραπέζια σκεύη και σκεύη οικιακής χρήσης, είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού, οικιακές υπηρεσίες. 12,2% στην ομάδα Μεταφορές , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα-μοτοσυκλέτες, ελαστικά, καύσιμα και λιπαντικά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε καινούργια αυτοκίνητα, μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, μοτοποδήλατα-μοτοσυκλέτες, ελαστικά, καύσιμα και λιπαντικά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. 0,9% στην ομάδα Εκπαίδευση , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 1,7% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία, ξενοδοχεία-μοτέλ-πανδοχεία.

Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:

0,2% στην ομάδα Αλκοολούχα ποτά και καπνός , λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα οινοπνευματώδη ποτά.

, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα οινοπνευματώδη ποτά. 3,1% στην ομάδα Επικοινωνίες , λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε τηλεφωνικό εξοπλισμό κινητών τηλεφώνων, τηλεφωνικές υπηρεσίες.

, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε τηλεφωνικό εξοπλισμό κινητών τηλεφώνων, τηλεφωνικές υπηρεσίες. 0,4% στην ομάδα Αναψυχή-Πολιτιστικές δραστηριότητες , λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: οπτικοακουστικό εξοπλισμό-υπολογιστές-επισκευές, διαρκή αγαθά αναψυχής. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα μικρά είδη αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα.

, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε: οπτικοακουστικό εξοπλισμό-υπολογιστές-επισκευές, διαρκή αγαθά αναψυχής. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση κυρίως των τιμών στα μικρά είδη αναψυχής-άνθη-κατοικίδια ζώα. 0,2% στην ομάδα Άλλα αγαθά και υπηρεσίες, λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα ασφάλιστρα οχημάτων. Σύγκριση Φεβρουαρίου 2022 με Ιανουάριο 2022 Η αύξηση του Γενικού ΔΤΚ κατά 1,1% τον μήνα Φεβρουάριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Ιανουαρίου 2022, προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών: Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά: 2% στην ομάδα Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ψωμί, μοσχάρι, γιαούρτι, τυριά, ελαιόλαδο, νωπά φρούτα, νωπά λαχανικά, λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργασμένα, πατάτες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε αρνί και κατσίκι, νωπά ψάρια.

και μη αλκοολούχα ποτά, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ψωμί, μοσχάρι, γιαούρτι, τυριά, ελαιόλαδο, νωπά φρούτα, νωπά λαχανικά, λαχανικά διατηρημένα ή επεξεργασμένα, πατάτες. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών σε αρνί και κατσίκι, νωπά ψάρια. 2,9% στην ομάδα Στέγαση , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ηλεκτρισμό, πετρέλαιο θέρμανσης. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στο φυσικό αέριο.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ηλεκτρισμό, πετρέλαιο θέρμανσης. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στο φυσικό αέριο. 0,7% στην ομάδα Διαρκή αγαθά-Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού. 2,9% στην ομάδα Μεταφορές , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε καινούργια αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο.

, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε καινούργια αυτοκίνητα, καύσιμα και λιπαντικά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. 0,1% στην ομάδα Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια, λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια-ζαχαροπλαστεία-καφενεία. Από τη μείωση του δείκτη κατά: • 4,9% στην ομάδα Ένδυση και υπόδηση, λόγω των γενικών χειμερινών εκπτώσεων. Πυρά των κομμάτων Σε κοινή δήλωση της Έφης Αχτσιόγλου, τομεάρχη Οικονομικών και του Αλέξη Χαρίτση, τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσεων της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ–Προοδευτική Συμμαχία αναφέρονται τα εξής: «Η νέα εκρηκτική αύξηση του πληθωρισμού στο 7,2% τον Φεβρουάριο, που αποτελεί ρεκόρ 26 ετών, οδηγεί σε συνθήκες οικονομικής ασφυξίας και φτωχοποίησης τα λαϊκά και μεσαία στρώματα, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους αγρότες. Τις τεράστιες αυξήσεις στα καύσιμα και το ηλεκτρικό ρεύμα ακολουθούν οι πολύ μεγάλες ανατιμήσεις σε τρόφιμα και βασικά είδη ευρείας κατανάλωσης, με αποτέλεσμα το εισόδημα των εργαζομένων και των νοικοκυριών κυριολεκτικά να εξανεμίζεται χωρίς να καλύπτει ούτε στοιχειώδεις ανάγκες. Η πραγματική επίπτωση στην κοινωνία, μάλιστα, είναι πολλαπλάσια επιβαρυντική σε σχέση με τα νούμερα του πληθωρισμού, γιατί απουσιάζει οποιοδήποτε δίχτυ προστασίας από την κυβέρνηση. Ο κ. Μητσοτάκης έχει την απόλυτη ευθύνη για την τραγική καθημερινότητα που βιώνουν οι πολίτες. Δεν μπορεί να είναι παρατηρητής και προστάτης των καρτέλ στην αγορά ενέργειας. Δεν μπορεί να τροφοδοτεί με τη στάση και τις επιλογές του την αισχροκέρδεια που φουντώνει καθημερινά σε βάρος της κοινωνίας. Απαιτούνται δραστικά μέτρα τώρα: Πλαφόν στις τιμές ρεύματος και φυσικού αερίου.

Ρύθμιση της αγοράς ενέργειας, φορολόγηση των υπερκερδών και αναδιανομή τους στην κοινωνία.

Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης καυσίμων.

Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ.

Μείωση του ΦΠΑ στα βασικά προϊόντα διατροφής». Ο Γιάννης Κουτσούκος, Γραμματέας Τομέα Οικονομικών ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής δήλωσε πως «Το ράλι του πληθωρισμού που ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2021 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και μήνα με τον μήνα σπάει όλα τα ρεκόρ. Το 7,2% τον Φεβρουάριο του 2022 σε ετήσια βάση, με πολλαπλάσιο μάλιστα ρυθμό αύξησης έναντι των προηγούμενων μηνών, κατατάσσει τη χώρα μας στις πλέον ακριβές στην Ευρώπη. Μήπως τώρα που ο κ. Μητσοτάκης ανακάλυψε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση ότι υπάρχει κερδοσκοπία στην αγορά του φυσικού αερίου, θα δει τι γίνεται και σε άλλους τομείς της αγοράς όπου οι ανατιμήσεις είναι ανεξέλεγκτες και θα μελετήσει τις προτάσεις μας με δεδομένο ότι η αύξηση του ΔΤΚ πλήττει τους πιο ευάλωτους και δοκιμάζει τις αντοχές της οικονομίας; Υπενθυμίζουμε ενδεικτικά ορισμένες από τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει: Μείωση του ΦΠΑ σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης

Μείωση του ΕΦΚ στα καύσιμα

Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ

Συστηματικοί έλεγχοι στην αγορά

