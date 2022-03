Οικονομία

“Ενώπιος Ενωπίω”: Γεωργιάδης - Χαρίτσης για την ακρίβεια

Πολίτες και εκπρόσωποι της αγοράς συμμετέχουν στην εξαιρετικά επίκαιρη εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου για την ενεργειακή κρίση και τις συνέπειες της σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Την Πέμπτη 10 Μαρτίου, στις 24:00, ο υπουργός Ανάπτυξης, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο τομεάρχης Ανάπτυξης του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε ένα έκτακτο «Ενώπιος Ενωπίω», για την ακρίβεια και τις δραματικές οικονομικές συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία.

Εκπρόσωποι της αγοράς, αλλά και απλοί πολίτες θέτουν καυτά ερωτήματα για την επόμενη ημέρα στην ελληνική Οικονομία.

Αυτή την Πέμπτη, στις 24:00, ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Αλέξης Χαρίτσης σε ένα εξαιρετικά επίκαιρο debate στο «Ενώπιος Ενωπίω», με τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου

