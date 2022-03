Πολιτική

“Ενώπιος Ενωπίω” - Τσίπρας: Μέγα λάθος η αποστολή υλικού στην Ουκρανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για τον νέο «ψυχρό» πόλεμο, την Τουρκία, την ακρίβεια, τις εκλογές και το κόμμα του, σε μία εφ’όλης της ύλης συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Είναι εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη για την ανθρωπότητα, για την Ευρώπη αυτή που έχουμε μπροστά μας», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία σε συνέντευξη του στον Νίκο Χατζηνικολάου και την εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω». Σημείωσε ότι είναι δραματικό να το βλέπεις αυτό στην Ευρώπη, «μια πυρηνική δύναμη που επιλέγει ωμή παραβίαση του διεθνούς δικαίου, ένα αιματοκύλισμα». Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είπε ότι δεν μπορεί να εκτιμήσει αν ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, αλλά τόνισε ότι μπορεί να εκτιμήσει πως ακόμα κι αν τερματιστεί σύντομα, οι συνέπειες θα είναι δραματικές.

Εξέφρασε τη μεγάλη αγωνία του και για τους ομογενείς, ενώ σημείωσε ότι «ο κόσμος μετά την 24η Φλεβάρη είναι διαφορετικός κόσμος. Ξυπνήσαμε σε έναν κόσμο ξανά διπολικό, σε έναν κόσμο που θα βλέπουμε ξανά έναν σκληρό ψυχρό πόλεμο». Επισήμανε ότι από την άλλη πλευρά δεν θα είναι μόνο η Ρωσία και πως διαβλέπει μετατόπιση της γεωπολιτικής σκακιέρας στα ανατολικά «κι αυτό θα έχει τρομακτικές επιπτώσεις». Σχολίασε πως ούτε για τη Ρωσία θα είναι εύκολος δρόμος γιατί, όπως είπε, σε αυτή τη συμμαχία ο μεγάλος εταίρος της θα είναι η Κίνα, ενώ πρόσθεσε πως «το μόνο βέβαιο είναι ότι για την Ευρώπη αυτή η εξέλιξη θα είναι εξαιρετικά δυσμενής γεωπολιτικά και οικονομικά».

«Δεν μπορεί παρά να είναι κανείς κάθετα, κατηγορηματικά καταγγελτικός απέναντι σε αυτή την εισβολή, την παραβίαση του διεθνούς δικαίου, απέναντι σε αυτή τη δραματική εξέλιξη με βασική ευθύνη της Ρωσικής Ομοσπονδίας και του προέδρου (Βλαντίμιρ) Πούτιν», τόνισε ο κ. Τσίπρας. Ερωτηθείς αν μπορεί να δούμε να «ανοίγει η όρεξη» του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είπε πως αν και είναι εξαιρετικά ανήσυχος εδώ και καιρό, θα ήθελε να είναι προσεκτικός σε αυτό, τονίζοντας ότι δεν θα έπρεπε να προκαταλάβουμε κάτι τέτοιο. Είπε ότι η Τουρκία μέσα από τις τελευταίες εξελίξεις αναβαθμίζει το ρόλο της στην περιοχή και πως όσοι είχαν σπεύσει να μιλήσουν για απομονωμένη Τουρκία διεθνώς έκαναν λάθος. «Η Τουρκία σήμερα είναι μια περισσότερο υπολογίσιμη δύναμη στα μάτια των δυτικών συμμάχων», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό προσπαθεί να το αξιοποιήσει ο κ. Ερντογάν, προσπαθώντας να διατηρήσει λογική επιτήδειας ουδετερότητας.

Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι αυτό που χρειάζεται να κάνει η Ελλάδα είναι να έχει μια ξεκάθαρη θέση, «δεν μπορεί να διατηρήσει στάση ουδετερότητας και για λόγους αρχής και για λόγους που σχετίζονται με το ότι είναι μια χώρα σε ένα ιδιαίτερο γεωγραφικό μήκος και πλάτος του πλανήτη» και πως «όταν έχουμε παραβίαση διεθνούς δικαίου και εισβολή, αν είσαι ουδέτερος είσαι υπέρ του επιτιθέμενου». Ταυτόχρονα, όμως, σημείωσε, «πιστεύω ότι αποτελεί μέγα λάθος και επιπολαιότητα του πρωθυπουργού ότι έσπευσε με την παροχή πολεμικού υλικού, όχι ανθρωπιστικού, να γίνει η χώρα μας που παραδοσιακά εμπλέκεται για την ειρήνη, χώρα που εμπλέκεται σε έναν πόλεμο». «Ζητώ να είμαστε σαφώς υπέρ του αμυνόμενου, αλλά ζητώ να σταματήσουν οι επιπολαιότητες», είπε ο κ. Τσίπρας προσθέτοντας ότι «ο κ. Μητσοτάκης πήρε την απόφαση χωρίς να ρωτήσει κανέναν και σήμερα απάντησε ότι καλώς έκανε και δεν τον ενδιαφέρει να κάνει πολιτικά συμβούλια», κατηγορώντας τον για «πρωτοφανή έκφραση ενός πρωθυπουργικού βοναπαρτισμού». Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα οφείλει να διατηρήσει το παραδοσιακό της δόγμα της εξωτερικής πολιτικής, της χώρας ως πυλώνα σταθερότητας της περιοχής, ως μέρος της λύσης.

«Τούτη την ώρα η Ελλάδα έχει κάθε δίκιο και υποχρέωση να πάρει μια πολύ ξεκάθαρη θέση απέναντι στον πόλεμο, στην παραβίαση του διεθνούς δικαίου, να υπερασπιστεί τις κυρώσεις, την ενταξιακή προοπτική της Ουκρανίας στην ΕΕ, να στείλει ανθρωπιστικό υλικό», είπε, τονίζοντας ότι είμαστε μια χώρα στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης σε μια δύσκολη περιοχή με έναν δύσκολο γείτονα. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία είναι μια χώρα που παίζει ρόλο στη Λιβύη, την Αίγυπτο, την Συρία και το Κυπριακό. «Άρα έχουμε κάθε λόγο να είμαστε απέναντι στην εισβολή της Ρωσίας, δεν έχουμε κανέναν λόγο τούτη την ώρα να εμπλακούμε στην πολεμική αντιπαράθεση και να την κάνουμε μια χώρα που θα στραφεί εναντίον της Ελλάδας ως εάν η χώρα μας να είναι μέρος της εμπλοκής», είπε.

Ερωτηθείς εάν προτείνει συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο, απάντησε «βεβαίως». Σημείωσε ότι θεωρεί πολύ σημαντικό «να μη λειτουργήσουμε σα να έχουμε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, ότι δεδομένης της αναταραχής και των συγκρούσεων στο Βορρά, θα έχουμε και στη Μεσόγειο» και πως τώρα υπάρχει ένας παραπάνω λόγος Ελλάδα και Τουρκία να έχουν ανοικτούς διαύλους επικοινωνίας, χωρίς αυταπάτες, με σαφείς κόκκινες γραμμές («δεν συζητάμε αποστρατικοποίηση των νησιών, δεν μπαίνουμε σε καμία συζήτηση περί γκρίζων ζωνών»). «Δεν τρέφω αυταπάτες για το αν μπορεί να υπάρξει σήμερα ή όχι λύση με την Τουρκία του Ερντογάν στη βασική μας διαφορά που αφορά στην υφαλοκρηπίδα και την ΑΟΖ. Λέω ότι αν μπούμε σε μια λογική κλιμάκωσης της αντιπαράθεσης με κομμένους διαύλους επικοινωνίας και μια κούρσα εξοπλισμών δίχως όριο, αυτό είναι βέβαιο ότι δεν θα μας φέρει σε λύση», τόνισε.

Ερωτηθείς για αναφορά του Νίκου Ανδρουλάκη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε δυο ψηφοφορίες στο ευρωκοινοβούλιο, σχολίασε ότι «θα μπορούσε κανείς να κάνει συνδικαλισμό τύπου αμφιθεάτρου αντιπαραβάλλοντας ψηφίσματα στο ευρωκοινοβούλιο, έχω να σας πω κι εγώ ότι οι ευρωβουλευτές της ΝΔ δεν ψήφισαν την πρόταση της αριστεράς να ανοίξουν οι φορολογικοί παράδεισοι για να δεσμευτούν τα χρήματα των Ρώσω ολιγαρχών, αλλά δεν θέλω να πάω εκεί τη συζήτηση». Απαντώντας σε όσους λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κρατά ίσες αποστάσεις, είπε ότι η ΝΔ ήταν εξαιρετικά επιφυλακτική όταν εκείνος ως πρωθυπουργός δεν δίστασε να απελάσει Ρώσους διπλωμάτες, επιχειρηματίες, πολίτες, όταν πληροφορήθηκε από τις ελληνικές υπηρεσίες ότι υπάρχει παρέμβαση στα εσωτερικά της χώρας για υποκίνηση διαδηλώσεων για τη Συμφωνία των Πρεσπών.

Σημείωσε ότι χωρίς της Συμφωνία των Πρεσπών, όχι μόνο η Ελλάδα δεν θα είχε μια σύμμαχο χώρα να επιτηρεί τον εναέριο χώρο με τα ελληνικά αεροσκάφη, αλλά θα είχαμε και την Τουρκία και τη Ρωσία στα βόρεια σύνορα μας.

Σχετικά με τους εξοπλισμούς, ο κ. Τσίπρας επισήμανε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισε τα 18 Rafale και τις φρεγάτες Belharra, αλλά καταψήφισε επιπλέον προμήθειες «που κατά τη γνώμη μας δημιουργούν ζήτημα σε σχέση με τα δημοσιονομικά της χώρας». «Δεν θέτω εγώ κανένα δίλημμα ‘κανόνια ή βούτυρο', λέω ότι μια χώρα που πέρασε μεγάλες περιπέτειες πρέπει να εξοπλίζεται όσο μπορεί για να ενισχύει την αποτρεπτική ικανότητα των Ενόπλων Δυνάμεων αλλά λελογισμένα, με σύνεση, για να μην ξαναβρεθούμε στα ίδια σημεία που βρεθήκαμε πριν», υπογράμμισε. Σημείωσε ότι «για μας είναι αυτοσκοπός η προάσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας και της εδαφικής μας ακεραιότητας, η ειρήνη και η ευημερία του λαού», για να τονίσει ότι οι εξοπλισμοί είναι ένα μέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού και υπάρχει και η διπλωματία, η οικονομία, η ενεργειακή επάρκεια.

Σε ερώτηση σχετικά με το αν η Ελλάδα θα έπρεπε να εμπλακεί σε ενδεχόμενο επίθεσης σε χώρα-μέλος του ΝΑΤΟ, ο Αλ. Τσίπρας παρέπεμψε στη δέσμευση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ ότι δε θα εμπλακεί «καμία αμερικανική και νατοϊκή δύναμη», γιατί, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, αυτό θα σημαίνει «τρίτο παγκόσμιο πόλεμο» ο οποίος θα είναι «πυρηνικός». Χαρακτήρισε, μάλιστα, αυτή τη θέση «σοφή, λογική, ορθή» και πρόσθεσε «τα αστεία αυτά πρέπει να τα κόψουμε».

Ερωτηθείς για τη σχέση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ με τις ΗΠΑ και τον τότε πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε πως έδρασε στο πλαίσιο της «ενεργητικής εξωτερικής πολιτικής» και πως υπερασπίστηκε την «εθνική γραμμή», με αποτέλεσμα της ενίσχυση της «γεωπολιτικής δυναμικής» της χώρας.

Εξάλλου εξαπέλυσε επίθεση στον πρωθυπουργό σχετικά με το κατά πόσο «ανήκομεν στη Δύση», λέγοντας ότι «δεν προσπαθεί να ακολουθήσει στρατηγική Καραμανλή, αλλά στρατηγική Παπάγου», η οποία, όπως είπε, είναι η «στρατηγική προκεχωρημένου φυλακίου». Σε αυτό το πλαίσιο, απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ να υπέγραφε «επ' αόριστον» ανανέωση των αμερικανικών βάσεων και μάλιστα «χωρίς ανταλλάγματα», δηλαδή την «προστασία της χώρας» σε ενδεχόμενο «επίθεσης», από άλλη χώρα και μάλιστα μέλος του ΝΑΤΟ.

Ακρίβεια και ενεργειακή κρίση

Για το πρόβλημα της ακρίβειας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καταλόγισε στην κυβέρνηση ότι «μεγιστοποιεί» την ενεργειακή κρίση, αν και «δεν την προκάλεσε», γιατί παρ' όλο που έχει «πρωτοφανείς διευκολύνσεις», όπως το ρυθμισμένο χρέος, τα χαμηλά επιτόκια και η ρήτρα διαφυγής, επιλέγει να μην πάρει «γενναία» μέτρα στήριξης, όπως είναι η μείωση των φόρων. «Είναι ζήτημα δημοσιονομικών προτεραιοτήτων», είπε χαρακτηριστικά, ενώ απαντώντας στο ερώτημα γιατί δεν πήρε μέτρα μείωσης φόρων κατά τη διακυβέρνηση του, υποστήριξε πως ήταν διαφορετικά τότε που η χώρα βρισκόταν «με την πλάτη στον τοίχο» και ότι με την έξοδο από τα μνημόνια πήρε μέτρα όπως η αύξηση του κατώτατου μισθού, η μείωση του ΦΠΑ στην ενέργεια, η πρόσθετη σύνταξη.

«Τούτη την ώρα αν δεν υπάρξει ως προτεραιότητα η υποστήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων πολύ φοβάμαι πως θα βρούμε μπροστά σε μια κλιμάκωση κοινωνικής κρίσης», δήλωσε ο Αλ. Τσίπρας και τόνισε ότι ανεξάρτητα με τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και τις σχέσεις με τη Ρωσία είναι αναγκαίο να ληφθούν «τολμηρές αποφάσεις» καθώς η κατάσταση για τους πολίτες είναι «ήδη οριακή».

Συνεχίζοντας, έκανε λόγο για «τρομακτικές ευθύνες» της κυβέρνησης για το «ενεργειακό μείγμα» και αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην «βίαιη απολιγνιτοποίηση» και στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ.

Όπως σχολίασε, η απόφαση της κυβέρνηση να προχωρήσει στο κλείσιμο των μονάδων το 2023 αντί για το 2030, όπως προέβλεπε το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί να «ακούστηκε ευχάριστη», ωστόσο εγκυμονεί κινδύνους σε ό,τι αφορά την ενεργειακή επάρκεια της χώρας αλλά και σχετικά με φαινόμενα ενεργειακής φτώχειας του πληθυσμού.

Στο πλαίσιο αυτό ζήτησε να παραταθεί η λειτουργία των λιγνιτικών μονάδων για μεγαλύτερο διάστημα και να γίνουν μεγαλύτερες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και όχι στο φυσικό αέριο, που αποτελεί επίσης εισαγόμενο και ορυκτό καύσιμο. «Αυτό για το οποίο κατηγορούμε τον κ. Μητσοτάκη είναι ότι με τις επιλογές του στην ήδη υψηλή τιμή του φυσικού αερίου βάζουμε καπέλο ώστε να είμαστε η μοναδική χώρα στην ΕΕ που τελικά διαμορφώνεται η τιμή τόσο ψηλά. Και αυτό τη στιγμή που είμαστε από τις χώρες με τους χαμηλότερους μισθούς», πρόσθεσε.

Έθεσε ζήτημα «δυσλειτουργίας» της αγοράς ενέργειας λόγω της ύπαρξης «καρτέλ», στηλιτεύοντας το Χρηματιστήριο Ενέργειας και φέρνοντας ως παράδειγμα το αίτημα του Γάλλου προέδρου να ανασταλεί προσωρινά. Όπως επισήμανε, εξαιτίας του χρηματιστηρίου ενέργειας, έχουν εκτιναχθεί οι τιμές στα ύψη και ταυτόχρονα υπάρχουν τεράστια περιθώρια κέρδους για τους πάροχους, παρά την κρίση.

Υπερασπίστηκε, επίσης, την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης όσον αφορά τη ΔΕΗ και αρνήθηκε ότι ήταν «χρεοκοπημένη» επιχείρηση αφού κατάφερε να μειώσει το δανεισμό, να κρατήσει χαμηλά την τιμή του ρεύματος και να αυξήσει τις επενδύσεις σε ΑΠΕ. «Αν το θέμα που μας ενδιαφέρει είναι να είναι ψηλά η μετοχή στο χρηματιστήριο, ώστε να κερδίζουν οι ιδιώτες επενδυτές αλλά θα οδηγήσει σε κοινωνική κρίση», προειδοποίησε, μιλώντας για «νεοφιλελεύθερη εμμονή» του κ. Μητσοτάκη.

Κληθείς να σχολιάσει το νέο μέτρο για πλαφόν στα κέρδη, ανέφερε πως «οποιαδήποτε ρύθμιση καλώς έρχεται», ωστόσο, δήλωσε επιφυλακτικός ως προς την αποτελεσματικότητά του.

Σύμφωνο Σταθερότητας

Ερωτηθείς σχετικά με το Σύμφωνο Σταθερότητας, ο Αλ. Τσίπρας εξέφρασε την άποψη ότι η ρήτρα διαφυγής θα πρέπει να συνεχιστεί το 2023 ανεξάρτητα με την έκβαση του πολέμου και παρέπεμψε στην πρόταση που έχει καταθέσει στον επίτροπο Οικονομικών στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης για την αναθεώρηση του Συμφώνου. «Δεν μπορεί να έχουμε αυτήν την ασυμμετρία βορρά και νότου στην ΕΕ. Δεν μπορεί τα πλεονάσματα του βορρά να είναι τα ελλείμματα του νότου, αλλά πρέπει να ad hoc, για κάθε χώρα, ανάλογα με τις δυνατότητες της να υπάρχει πρόβλεψη για τους δημοσιονομικούς στόχους», έκρινε ενώ υπενθύμισε πως αναφορικά με την πορεία της οικονομίας και τα επιτόκια δανεισμού, «το κρίσιμο είναι πως χάρη στη ρύθμιση του χρέους» για την επόμενη δεκαετία οι αποπληρωμές είναι «πολύ χαμηλές».

«Βλέπω όμως με ανησυχία ότι τους τελευταίους μήνες υπάρχει αύξηση των επιτοκίων, όχι τεράστια, όχι να μας κάνει να ανησυχούμε ότι βγαίνουμε εκτός πλαισίου υπολογισμών σε σχέση με την αύξηση του χρέους. Θα πρέπει να το παρακολουθούμε, χωρίς όμως να καθορίζει την κοινωνική μας πολιτική», υπογράμμισε.

Εκλογές

«Έχουμε έναν πρωθυπουργό που επικαλείται κάθε φορά εξωγενείς παράγοντες», είναι ο πρωθυπουργός «της δικαιολογίας», η χώρα χρειάζεται «κυβέρνηση ευθύνης και έναν πρωθυπουργό της υπευθυνότητας. Αυτό θα είναι το κρίσιμο δίλημμα στις εκλογές που πιστεύω ότι δεν θα αργήσουν να γίνουν», είπε ο κ. Τσίπρας. Σχολίασε ότι στη σημερινή συνέντευξη του ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι θα πάει στο τέλος, «αλλά ξεκίνησε τον προεκλογικό αγώνα παρουσιάζοντας εν μέσω κρίσης τον κ. Χρυσοχοΐδη ως υποψήφιο της Β' Αθήνας». «Νομίζω ότι δεν θα αντέξει. Εγώ επιμένω στην ανάγκη της λαϊκής ετυμηγορίας και νομίζω ότι θα ήταν μια λύση και για τον κ. Μητσοτάκη, γιατί έχει οδηγήσει σε οικονομικό αδιέξοδο με τις επιλογές του, ελπίζω να μη γίνει και κοινωνικό, και στη δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα», τόνισε, προσθέτοντας ότι «αυτό που είναι σημαντικό για τη χώρα είναι να πιστέψουμε ότι δεν υπάρχει μονόδρομος, υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές». «Δεν θα μας δείτε μαζί», υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας ερωτηθείς σχετικά με σενάρια μεγάλου συνασπισμού με πρωθυπουργό τεχνοκράτη, για το πρόσωπο του οποίου –όπως ειπώθηκε στη διατύπωση της ερώτησης – ακούγονται μάλιστα ονόματα. «Ονόματα ακούγονται για πρωθυπουργούς, δεν ακούγονται γενικά, δεν το λένε τα πουλάκια στο δάσος, βγαίνουν από κάποιους κύκλους που βλέπουν αυτό το οικονομικό και κοινωνικό αδιέξοδο και λένε 'τελείωσε η δυνατότητα του κ. Μητσοτάκη και πρέπει να βρούμε κάποιον άλλον μπας και αποφύγουμε τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ'», σχολίασε.

Υποστήριξε ότι η απλή αναλογική υποχρεώνει τα κόμματα να έχουν συγκλίσεις στη βάση προγραμματικού πλαισίου «και εγώ λέω καθαρά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να είναι πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές ώστε να ανοίξει ο δρόμος για μια προοδευτική κυβέρνηση από αυτές τις εκλογές». «Με όλους όσοι, συμπεριλαμβανομένου και του ΚΙΝ.ΑΛΛ., αυτοπροσδιορίζονται στον προοδευτικό χώρο» και θα συμφωνήσουν σε ένα προοδευτικό πρόγραμμα, είπε στο ερώτημα «με ποιους;».

Κόμμα

Αναφερόμενος στην αλλαγή τρόπου εκλογής της συλλογικής ηγεσίας στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο κ. Τσίπρας ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «επιχειρούμε μια δημοκρατική επανάσταση με αυτό που κάνουμε, αν το δεχτεί το συνέδριο και προχωρήσουμε σε αυτό, διότι θα είναι ένα κόμμα που δεν θέλει τα μέλη του να επικυρώνουν μια απόφαση κάθε τέσσερα χρόνια στο συνέδριο ή μόνο χειροκροτητές, αλλά τους θέλουμε συμμέτοχους στη λήψη των αποφάσεων, και στην εκλογή της ηγεσίας αλλά και με εσωκομματικά δημοψηφίσματα, με θεσμικό ρόλο στην ψηφιακή λειτουργία».

«Δεν θα κριθεί από μια παρεξηγημένη διατύπωση ο Ευκλείδης Τσακαλώτος. Έχει τη διαδρομή του στο χώρο της Αριστεράς, ήταν από τους βασικούς συντελεστές της κυβέρνησης μου, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έξοδο της χώρας από τα μνημόνια. Δεν θα κριθεί από μια διατύπωση που και ο ίδιος έχει πει ότι μπορεί να ήταν άστοχη», ανέφερε κληθείς να σχολιάσει πρόσφατες τοποθετήσεις του κ. Τσακαλώτου που αφορούσαν στον ίδιο. Πρόσθεσε ότι «η δύναμη του πολιτικού χώρου μας είναι ότι δεν βάζουμε τους ανθρώπους σε καλούπια. Δεν έχουν υποκριτική έκφραση ομοφωνίας, όπως σε άλλα κόμματα. Η διαφορετικότητα των απόψεων μπορεί να είναι δύναμη και όχι αδυναμία». Μιλώντας προσωπικά ο κ. Τσίπρας είπε πως πιστεύει ότι είναι από τους πολιτικούς αρχηγούς που έχει αποδείξει στη διαδρομή του ότι όχι μόνο ανέχεται αλλά θέλει την κριτική.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: τοπικές βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή

Ζελένσκι για επίθεση στο πυρηνικό εργοστάσιο: Η Ρωσία θέλει νέο Τσερνομπιλ

Καιρός: τοπικές βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή