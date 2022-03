Υγεία - Περιβάλλον

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας - Τσερνόμπιλ: Ποια είναι η κατάσταση σήμερα

Ποιοι κίνδυνοι ελλοχεύουν και πως επηρεάζει την Ελλάδα. Τι αναφέρει η Μόσχα για την ηλεκτροδότηση στον σταθμό.

Η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), σε νεότερη ανακοίνωσή της σχετικά με τις εξελίξεις στην Ουκρανία, αναφέρει ότι από χθες έχει διακοπεί η εξωτερική τροφοδότηση με ηλεκτρική ενέργεια της πυρηνικής εγκατάστασης του Τσερνόμπιλ και η τροφοδοσία παρέχεται πλέον από γεννήτριες.

Όπως τονίζει, «η απώλεια της εξωτερικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας που έχει σημειωθεί, έχει αρνητικό αντίκτυπο στις λειτουργίες ασφάλειας, ωστόσο, με δεδομένα τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης, δεν δύναται να προκαλέσει κρίσιμες συνέπειες. Δεν τίθεται κανένα απολύτως ζήτημα ραδιολογικού κινδύνου για την Ελλάδα από το εν λόγω συμβάν, το οποίο, με βάση διαθέσιμες εξειδικευμένες αναλύσεις, δεν δείχνει να συνιστά σημαντικό κίνδυνο ούτε σε τοπικό επίπεδο».

Η ΕΕΑΕ σημειώνει επίσης «ότι όλοι οι αντιδραστήρες του Τσερνόμπιλ έκλεισαν σταδιακά μετά την καταστροφή του 1986. Σήμερα, οι πυρηνικές εγκαταστάσεις στην περιοχή αυτή περιλαμβάνουν: δεξαμενή αποθήκευσης αναλωθέντων καυσίμων, εγκατάσταση ξηρής αποθήκευσης αναλωθέντων καυσίμων, εγκαταστάσεις αποθήκευσης στερεών και υγρών αποβλήτων προς περαιτέρω επεξεργασία, τρεις αντιδραστήρες υπό αποξήλωση και τον κατεστραμμένο αντιδραστήρα Νο 4 εντός ειδικού περιβλήματος (σαρκοφάγο)».

Μόσχα: Αποκαταστάθηκε η ηλεκτροδότηση στο Τσερνόμπιλ

Το υπουργείο Ενέργειας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι Λευκορώσοι ειδικοί αποκατέστησαν την ηλεκτροδότηση στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ, στην Ουκρανία.

Το Τσερνομπίλ είχε μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα εν μέσω των μαχών μεταξύ ρωσικών και ουκρανικών δυνάμεων, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

