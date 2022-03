Κόσμος

Πόλεμος στην Ουκρανία: Στη “μέγγενη” των ρωσικών δυνάμεων μεγάλες πόλεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε προέλαση του ρωσικού στρατού κοντά στο Κίεβο. Διασκορπίστηκε και αναδιατάχθηκε η μεγάλη αυτοκινητοπομπή του ρωσικού στρατού δυτικά του Κιέβου.

Ο ρωσικός στρατός προσπαθεί να περικυκλώσει διάφορες ουκρανικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας, του Κιέβου, δήλωσε χθες ανώτερος αξιωματούχος του υπουργείου Άμυνας στην Ουάσιγκτον. Σε «Χαρκίβ, Τσερνιγκίβ, Μαριούπολη – βλέπουμε προσπάθειες να περικυκλωθούν», είπε ο αξιωματούχος χθες Πέμπτη το βράδυ.

Το «ίδιο είδος» κινήσεων παρατηρείται γύρω από την ουκρανική πρωτεύουσα, με «πολλές γραμμές προώθησης» των ρωσικών στρατευμάτων, πρόσθεσε. Ο ρωσικός στρατός προέλασε «περίπου 5 χιλιόμετρα» τις προηγούμενες 24 ώρες, υπολόγισε. Έχει επομένως αποκτήσει κάποια «ορμή», πάντως «όχι πολλή», σημείωσε. Διαβεβαίωσε ότι το Κίεβο έχει «ισχυρή άμυνα».

Παραδέχθηκε ότι είναι αδύνατον να προβλεφθεί αυτή τη στιγμή πότε ο ρωσικός στρατός θα εισβάλει στο Κίεβο. Σε ορισμένα σημεία, οι μονάδες του βρίσκονται μόλις 15 χιλιόμετρα από το κέντρο της πρωτεύουσας, αναγνώρισε.

Στο μεταξύ δορυφορικές φωτογραφίες που δημοσιοποίησε η αμερικανική ιδιωτική εταιρεία Maxar δείχνουν ότι η μεγάλη ρωσική οχηματοπομπή που βρισκόταν βορειοδυτικά του Κιέβου, κοντά στο αεροδρόμιο Αντόνοφ, διασκορπίστηκε και αναδιατάχθηκε.

Η Maxar εξήγησε ότι οι εικόνες δείχνουν ίλες τεθωρακισμένων να ελίσσονται μέσα σε πόλεις και διαμέσου πόλεων κοντά στο αεροδρόμιο. Ορισμένα από τα στοιχεία της γιγαντιαίας οχηματοπομπής έλαβαν θέσεις κοντά στη Λουμπιάνκα, με πολλά ρυμουλκούμενα πυροβόλα να έχουν πλέον τοποθετηθεί σε θέσεις βολής.

Ειδήσεις σήμερα:

Πόλεμος στην Ουκρανία – Χάρκοβο: Χτυπήθηκε πειραματικός πυρηνικός αντιδραστήρας

ΗΠΑ – Τζορτζ Τσούνης: Ο νέος πρέσβης στην Ελλάδα

Κακοκαιρία “Φίλιππος”: κρύο, βροχές και χιόνια την Παρασκευή