Ήλιος”: Νέα επεισόδια με παγίδες και ανατροπές (εικόνες)

Αναπάντεχες συναντήσεις, αδιέξοδα και καταιγιστικές εξελίξεις στην σειρά του ΑΝΤ1, που προβάλλεται σε νέα ώρα.

Τέσσερις φορές την εβδομάδα και σε νέα ώρα μεταδίδεται πλέον η σειρά «Ήλιος» του ΑΝΤ1.

Τα επεισόδια προβάλλονται από Δευτέρα έως και Πέμπτη στις 21:30.

Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια της σειράς...

ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 116

Μετά τη συνάντηση με την μαμά της, η Αζίζα δείχνει να μην εμπιστεύεται πια την Αλίκη και της κρύβει ότι την πλησίασε η Λεϊλά. Ο Μάνος αποφυλακίζεται, καθώς στην Αστυνομία φτάνουν αδιάσειστα στοιχεία που επιβεβαιώνουν τα λεγόμενά του… Η Αλίκη φοβάται να δώσει την Αζίζα στην Λεϊλά όσο και αν επιμένει ο Παύλος, γιατί πιστεύει πως μπορεί να μην είναι ασφαλής. Ο Χρήστος βρίσκεται μπροστά σε ένα τεράστιο δίλημμα σχετικά με την υγεία της Σοφίας και του μωρού τους… Η Λήδα παίρνει τα αποτελέσματα του τεστ DNA για το αν ο Κωνσταντίνος είναι ή όχι ο βιολογικός της πατέρας… Η Μαριάνθη σοκάρεται όταν βλέπει τυχαία τον Ιάσωνα με την Μυρτώ να μιλάνε έξω από το σπίτι της και να έρχονται κοντά ο ένας με τον άλλον. Η Λεϊλά μπαίνει κρυφά στο σπίτι της Αλίκης αποφασισμένη να πάρει μαζί της την Αζίζα…

ΤΡΙΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 117

Η Αλίκη έρχεται σε σύγκρουση με τον Παύλο, κατηγορώντας τον ότι καλύπτει την Λεiλά… Ο Χρήστος βρίσκεται σε απόγνωση, καθώς, προκειμένου να σωθεί η ζωή της Σοφίας, καλείται να «θυσιάσει» το παιδί που περιμένουν. Η Αθηνά εξακολουθεί να είναι δύσπιστη σε σχέση με τον Μάνο και ζητάει περισσότερες πληροφορίες για τη μέχρι τώρα ζωή του από τη μητέρα του. Ο Μάνος, από την άλλη, εξομολογείται σοκαρισμένος στον Αχιλλέα πως δεν μπορεί να διαχειριστεί τα όσα έμαθε. Η Ελένη προσπαθεί να ξεπεράσει την απιστία του Ιάσωνα, αγνοώντας, όμως, πως το πρόσωπο που μπήκε ανάμεσά τους είναι η Μυρτώ. Η Νέλλη, εξοργισμένη με τον Σπύρο που δεν της είπε από την αρχή την αλήθεια, πλησιάζει τον Μιχάλη για να του ζητήσει συγνώμη.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 118

Οι επαφές της Λήδας με τον Κωνσταντίνο έχουν ανησυχήσει πολύ τον Αντώνη, ο οποίος αποφασίζει να παρέμβει για να μη χάσει τη Λήδα… Ο Χρήστος αποφασίζει να κάνει αυτό που πιστεύει ότι θα ήθελε η Σοφία… Η Αθηνά μαλακώνει απέναντι στον Μάνο και προσπαθεί να αλλάξει στάση απέναντί του… Η Αλίκη, με τη βοήθεια του Παύλου και χωρίς να λάβει υπόψη της τις αντιρρήσεις της Εύας, παίρνει μια γενναία απόφαση και κανονίζει συνάντηση της Αζίζα με τη μητέρα της. Τα πράγματα, όμως, δεν θα πάνε όπως τα περιμένει…

ΠΕΜΠΤΗ 17 ΜΑΡΤΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 119

Η Αλίκη βρίσκεται σε δύσκολη θέση μετά τη σύλληψη της Λεϊλά, καθώς έχει χάσει την εμπιστοσύνη της Αζίζα. Ο Παύλος υπερασπίζεται τη Λεϊλά και συγκρούεται έντονα με την Αλίκη. Ο Μιχάλης συναντιέται κρυφά με τη Νέλλη και η Λένα ζητάει κάτι από το Μιχάλη που θα τον φέρει σε δύσκολη θέση. Η Μυρτώ στήνει μια παγίδα στον Ιάσωνα και η Ελένη έρχεται αντιμέτωπη με μια δυσάρεστη έκπληξη. Το κλίμα ανάμεσα στη Λήδα και τον Αντώνη είναι φορτισμένο, ενώ ο Κωνσταντίνος αποφεύγει να τη δει. Η σχέση της Αθηνάς και του Αχιλλέα με τον Μάνο δείχνει να εξομαλύνεται, ενώ ο Χρήστος περνάει δύσκολες ώρες δίπλα στη Σοφία…

