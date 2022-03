Κοινωνία

Γαλάτσι: φωτιά σε πολυκατοικία (εικόνες)

Δείτε εικόνες από αναγνώστη του Ant1news.gr. "Συναγερμός" από την φωτιά στο ισόγειο κατάστημα. Αγωνία για τους ενοίκους των σπιτιών σε υπερκείμενους ορόφους.

Τρόμος και πανικός επικράτησαν το πρωί της Δευτέρας στο Γαλάτσι, από φωτιά που ξέσπασε σε κατάστημα, σε ισόγειο πολυκατοικίας.

Η φωτιά ξέσπασε στο κατάστημα, που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Βεϊκού, γύρω στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας.

Από τις φλόγες και τους πυκνούς καπνούς που προέρχονταν από τα εύφλεκτα υλικά στο κατάστημα, σήμανε συναγερμός στους περιοίκους.

Οι περίοικοι φώναζαν και προσπαθούσαν να ειδοποιήσουν τους ενοίκους σπιτιών σε υπερκείμενους ορόφους, ώστε να εκκενώσουν το κτήριο για να προστατευθούν από τυχόν εξάπλωση της φωτιάς.

Άμεσα κλήθηκε η Πυροσβεστική, στελέχη της οποίας έσπευσαν επί τόπου, με δύο οχήματα.

