Ο ΑΝΤ1 στην Ουκρανία - Οδησσός: 4 Έλληνες δεν εγκαταλείπουν την πόλη (βίντεο)

Οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1 καταγράφουν μαρτυρίες και συγκλονιστικά ντοκουμέντα και στην πόλη Ιρπίν, αλλά και κηδείες στρατιωτών και οχυρωματικά έργα στην Λβιλ.

Συνεχίζονται τόσο οι εχθροπραξίες σε μεγάλες ουκρανικές πόλεις όσο και η πίεση από την πολιορκία ρωσικών στρατευμάτων, που επιφέρει έλλειψη τροφίμων και πόσιμου νερού για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που έχουν εγκλωβιστεί σε πόλεις όπως η Μαριούπολη.

Εν τω μεταξύ, συγκλονιστικά ντοκουμέντα και μαρτυρίες στην πόλη Ιρπίν, η οποία βρίσκεται σε κλοιό ρωσικών βομβαρδισμών κατέγραψαν οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1, ο Νικόλας Βαφειάδης και ο εικονολήπτης Ιάκωβος Σταυρινίδης.

Στην πόλη Λβίλ, όπου βρίσκεται ο απεσταλμένος του ΑΝΤ1 Γιώργος Γρηγοριάδης, συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο αντίο σε τρεις στρατιώτες που μαζί έφυγαν για την μάχη και μαζί σκοτώθηκαν για την Ουκρανία. Οι σειρήνες του πολέμου ηχούσαν κατά την διάρκεια της τελετής.

Στην Λβιβ έχει σημάνει δύο φορές συναγερμός τις τελευταίες ώρες, για την προστασία των πολιτών.

Την ίδια ώρα, στην Οδησσό οι κάτοικοι προετοιμάζονται για ενδεχόμενη επίθεση των Ρώσων.





Μόνο τέσσερις Έλληνες απέμειναν στην Οδησσό, καθώς όσοι εργάζονταν ή είχαν επιχειρήσεις εκεί, εγκατέλειψαν την πόλη, υπό τον φόβο της ρωσικής εισβολής.

Ο Παντελής Μπούμπουρας και τα μέλη της οικογένειας του επέλεξαν να μείνουν. Οι καρδιές τους χτυπούν στον ίδιο ρυθμό με τις καρδιές των Ουκρανών λέει, μέσα από το κτήριο στο κέντρο της Οδησσού, το οποίο κάποτε ανήκε στον Μαρασλή και στο οποίο το 1814 ιδρύθηκε η Φιλική Εταιρία.

Στην πόλη έχουν στηθεί παντού οδοφράγματα. Η τελευταία φορά που υπήρξαν οδοφράγματα στο κέντρο της Οδησσού ήταν το 1941: 81 χρόνια μετά οι εικόνες είναι ίδιες, περιμετρικά της περιοχής όπου στεγάζονται κυβερνητικά κτήρια, όπως κατέγραψαν οι απεσταλμένοι του ΑΝΤ1 στην Οδησσό, ο Σπύρος Λεβειδιώτης και ο εικονολήπτης Γιώργος Παυλάκης.

Το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών έκανε την Παρασκευή δραματική έκκληση για την δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων, ώστε να υπάρξει τροφοδοσία στις αποκλεισμένες περιοχές, αλλά και ασφαλής δίοδος για την απομάκρυνση όσων πολιτών επιθυμούν, τονίζοντας ότι μαζί με πολλούς Έλληνες και δεκάδες χιλιάδες ομογενείς, στην Μαριούπολη παραμένει ο Έλληνας Πρόξενος, Μανώλης Ανδρουλάκης.

