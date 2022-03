Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία - ΕΕ: Νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι περιλαμβάνει το τέταρτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας που προανήγγειλε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.



Ένα τέταρτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, προανήγγειλε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Θα λάβουμε ένα τέταρτο πακέτο μέτρων για την περαιτέρω απομόνωση της Ρωσίας και την εξάντληση των πόρων που χρησιμοποιεί για τη χρηματοδότηση αυτού του βάρβαρου πολέμου», τονίζει η Πρόεδρος της Επιτροπής. Όπως αναφέρει σε δήλωσή της που δόθηκε στη δημοσιότητα, η ΕΕ και οι εταίροι της στο G7, συνεχίζουν να εργάζονται για να ενισχύσουν την οικονομική πίεση κατά του Κρεμλίνου.

Ειδικότερα, η ΕΕ και οι εταίροι της στο G7 θα εργαστούν για να λάβουν τα εξής μέτρα κατά της Ρωσίας:

Πρώτον, θα αρνηθούν στη Ρωσία το καθεστώς του πιο ευνοημένου έθνους στις αγορές τους. Αυτό θα ανακαλέσει σημαντικά οφέλη που απολαμβάνει η Ρωσία ως μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ). Θα εργαστούν επίσης, για να αναστείλουν τα δικαιώματα συμμετοχής της Ρωσίας σε κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας, διασφαλίζοντας ότι η Ρωσία δεν θα μπορεί να λαμβάνει χρηματοδότηση, δάνεια ή άλλα οφέλη από αυτούς. «Η Ρωσία δεν μπορεί να παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο και, ταυτόχρονα, να περιμένει να επωφεληθεί από τα προνόμια του να είναι μέρος της διεθνούς οικονομικής τάξης», επισημαίνεται στη δήλωση της φον ντερ Λάιεν.

Δεύτερον, θα συνεχίσουν να πιέζουν τις ρωσικές ελίτ που βρίσκονται κοντά στον Πούτιν καθώς και τις οικογένειές τους και τους συνεργάτες τους.

Τρίτον, διασφαλίζουν ότι το ρωσικό κράτος και οι ελίτ του δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν κρυπτοπεριουσιακά στοιχεία για να παρακάμψουν τις κυρώσεις.

Τέταρτον, θα απαγορεύσουν την εξαγωγή όλων των προϊόντων πολυτελείας της ΕΕ προς τη Ρωσία, ως άμεσο πλήγμα για τη ρωσική ελίτ.

Πέμπτον, θα απαγορευθεί η εισαγωγή βασικών αγαθών στον τομέα του σιδήρου και του χάλυβα από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτό θα πλήξει έναν κεντρικό τομέα του συστήματος της Ρωσίας και θα του στερήσει δισεκατομμύρια έσοδα από τις εξαγωγές, εκτιμά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Τέλος, θα προτείνουν μεγάλη απαγόρευση νέων ευρωπαϊκών επενδύσεων στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας. Αυτή η απαγόρευση θα καλύψει όλες τις επενδύσεις, τις μεταφορές τεχνολογίας, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, κ.λπ., για την εξερεύνηση και παραγωγή ενέργειας.

«Τα τρία σαρωτικά πακέτα κυρώσεων που υιοθετήσαμε, καθώς και η επέκταση του πεδίου εφαρμογής τους αυτή την εβδομάδα, έπληξαν πολύ σκληρά τη ρωσική οικονομία. Το ρούβλι έχει πέσει κατακόρυφα. Πολλές βασικές ρωσικές τράπεζες είναι αποκομμένες από το διεθνές τραπεζικό σύστημα. Οι εταιρείες εγκαταλείπουν τη χώρα, η μία μετά την άλλη, μη θέλοντας να συνδεθούν τα ονόματά τους με ένα δολοφονικό καθεστώς», δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Ειδήσεις σήμερα:

Βρετανία - Τσέλσι: Ο όρος στον Αμπράμοβιτς για την πώληση της ομάδας

Πόλεμος στην Ουκρανία: Υπό ασφυκτικό κλοιό το Κίεβο

Κακοκαιρία “Φίλιππος”: πυκνό χιόνι και παγωνιά το Σάββατο