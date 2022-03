Κοινωνία

Πάτρα - θάνατος τριών κοριτσιών: η ζωγραφιά και οι αποκαλύψεις της μητέρας

Τι αποκάλυψε η μητέρα των κοριτσιών για τη σχέση με τον άνδρα της και τα όσα ακούγονται για τον θάνατο των παιδιών.

Νέες αποκελύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση των τριών κοριτσιών στην Πάτρα που έχασαν τη ζωή τους αιφνίδια μέσα σε μόλις τρια χρόνια.

Η εκπομπή "Φως στο τούνελ" αποκάλυψε μία ζωγραφιά της Τζωρτζίνας που όπως φάνηκε ήταν προφητική, ενώ συγκονίζει και η μαρτυρία του προσωπικού του ΕΚΑΒ που έφτασε στο σπίτι της οικογένειας, προσπαθούσε να επαναφέρει στη ζωή τη μικρή Ίριδα.

Σε μία εκ βαθέων συζήτηση η μητέρα των τριών κοριτσιών, μίλησε για τις ανακρίβειες που ακούγονται το τελευταίο διάστημα, τις εκδορές, τα εκζέματα στα παιδιά αλλά και την πραγματική σχέση με τον συζυγό της.

«Έχω την εντύπωση ότι στο μυαλό το δικό μου είμαστε μαζί. Εγώ αυτό βλέπω. Όταν είχε φύγει ο Μάνος μετά την μπέμπα, μου ζήτησε να γυρίσει πίσω. Κι εγώ είπα “όχι δε θέλω να γυρίσεις ” και έχω και τα μηνύματα που του έστειλα και του λέω “δε θέλω να είμαστε μαζί”. Όσο για το διαζύγιο, ο Μάνος είχε πάει στον δικηγόρο του και έκανε αίτηση κι εγώ στον δικό μου. Του είπα ότι από συναινετικό, το πάω αντιδικία».

Σύμφωνα με την ίδια, η αιτία που έφτασαν σε αδιέξοδο είναι ο άνδρας της, που ήθελε να φύγει και πως το είχε ήδη κάνει πριν το θάνατο της μικρής Ίριδας.

«Γύρισε για μία – δύο ημέρες και αποφάσισε να ξαναφύγει. Στις 23 έγινε η τελετή του μωρού, ήρθε τετραήμερο και έφυγε. Γύρισε πάλι όταν μας ανακοίνωσαν από την εντατική ότι η Τζωρτζίνα είναι πολύ σοβαρά.»

«Την όποια ασθένεια ή πρόβλημα των παιδιών θα μπορούσες να τα χρησιμοποιήσεις ως μέσο για να τον φέρεις πίσω;»

«Στηρίζει ο ένας τον άλλον. Το χέρι – χέρι που μας είδατε στο μνημόσυνο, δεν έχει να κάνει με το εάν ήμαστε ζευγάρι ή όχι. Το μόνο που με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή, είναι να έχω το χρόνο να πενθήσω και δεύτερον να αποκατασταθεί όλο αυτό που είναι εις βάρος μου για τα παιδιά. Δε με ενδιαφέρει κάτι άλλο.»

Πηγή: thebest.gr

