Κοινωνία

Αντιολισθητικές αλυσίδες: Υποχρεωτικές σε όλα τα οχήματα

Τι προβλέπει η απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές.



Υποχρεωτικός καθίσταται ο εφοδιασμός των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, όταν επιβάλλονται σχετικοί περιορισμοί κυκλοφορίας από τις αρμόδιες Αρχές, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις Μεταφορές κ. Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Με βάση την απόφαση επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών η υποχρέωση εφοδιασμού των οχημάτων τους με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, όπως χιονοκουβέρτες ελαστικών, εφόσον το όχημα δεν φέρει ειδικά ελαστικά.

Ως ειδικά ελαστικά νοούνται εκείνα που φέρουν την ειδική σήμανση του «αλπικού» συμβόλου με την ένδειξη M+S (χιονολάστιχα).

Η συγκεκριμένη υποχρέωση των οδηγών αφορά σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο της χώρας, κατά το χρονικό διάστημα από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο κάθε έτους και όταν οι επικρατούσες συνθήκες το επιβάλουν.

Οι οδηγοί των οχημάτων επιβάλλεται:

Να φροντίζουν για τον εφοδιασμό των οχημάτων με κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα εφόσον το όχημα κυκλοφορεί σε περιοχές όπου επικρατούν συνθήκες χιονόπτωσης ή παγετού.

Να γνωρίζουν τον τρόπο τοποθέτησης και λειτουργίας των αντιολισθητικών μέσων, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή χρήση τους και

Να προσαρμόζουν την οδήγησή τους όταν χρησιμοποιούνται αντιολισθητικά, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες και τις προδιαγραφές των οχημάτων και των αντιολισθητικών μέσων.

Ο Υφυπουργός Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος δήλωσε:

«Με δεδομένη τη μεταβολή των κλιματολογικών συνθηκών είναι χρήσιμο να προσαρμοστούμε όλοι οι οδηγοί σε μια πραγματικότητα όπου θα εκδηλώνονται συχνότερα ακραία καιρικά φαινόμενα. Απαιτείται μια διαφορετική νοοτροπία και γι΄ αυτό αναλάβαμε την πρωτοβουλία να ενσωματωθεί στην εκπαίδευση των υποψήφιων οδηγών η εκμάθηση της διαδικασίας τοποθέτησης αντιολισθητικών αλυσίδων. Η Απόφαση για τον υποχρεωτικό εφοδιασμό των οχημάτων με αλυσίδες όταν επιβάλλεται η χρήση τους, συμπληρώνει αυτή τη δράση, σκοπός της οποίας είναι η διασφάλιση της οδικής κυκλοφορίας και ασφάλειας των οδηγών και των επιβατών σε χιονισμένο ή παγωμένο οδικό δίκτυο».

