Αλυσίδες για το χιόνι: Τοποθέτηση με 9 απλά βήματα

Τα απλά βήματα για τη σωστή τοποθέτηση των αλυσίδων για το χιόνι

Οι κλασικές αλυσίδες παραμένουν το σύστημα που προσφέρει την καλύτερη σχέση τιμής προς αποτελεσματικότητα, για την κίνηση σε χιονισμένους δρόμους.

Δείτε πως και πότε πρέπει να τις φορέσετε στο αυτοκίνητό σας.

Τον χειμώνα, η τοποθέτηση αλυσίδων χιονιού στους τροχούς βελτιώνει την ασφάλεια και το κράτημα του αυτοκινήτου σας σε χιονισμένους ή παγωμένους δρόμους. Καθώς στην Ελλάδα όμως δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτές τις καιρικές συνθήκες, ας θυμηθούμε μερικές χρήσιμες συμβουλές για τις κλασικές αλυσίδες χιονιού και ας δούμε πώς τις φοράμε στο αυτοκίνητό μας.

πηγή: drive.gr

