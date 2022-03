Υγεία - Περιβάλλον

Γρίπη των πτηνών - Πρέσπες: μαζικοί θάνατοι αργυροπελεκάνων

Ανησυχία για την αύξηση των θανάτων και σε άλλες λίμνες της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας.

Η ραγδαία εξέλιξη του φαινομένου της εξάπλωσης της γρίπης των πτηνών με τη μαζική θνησιμότητα των αργυροπελεκάνων, ιδιαίτερα στην Μικρή Πρέσπα, ανησυχεί τους επιστήμονες για το μέλλον του αναπαραγωγικού πληθυσμού του που κατά κύριο λόγο φωλιάζει στην Πρέσπα και μετακινείται προς αναζήτηση τροφής σε γειτονικές λίμνες όπως της Κερκίνης, της Χειμαδίτιδας, της Ζάζαρης, της Καστοριάς αλλά και της λίμνης Πολυφύτου στην Κοζάνη.

Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών, από νεότερη καταμέτρηση που έγινε με drone οι νεκροί αργυροπελεκάνοι, στην Μικρή Πρέσπα έφτασαν τους 1.000. Στη λίμνη Χειμαδίτιδα, που βρίσκεται 60 χλμ. νοτιότερα και πλησίον του Αμυνταίου, καταγράφηκαν 60 νεκροί αργυροπελεκάνοι και στη γειτονική Ζάζαρη 12. Επίσης σύμφωνα με την ενημέρωση από δίκτυο εθελοντών και συνεργαζόμενων φορέων της Καστοριάς, οι νεκροί αργυροπελεκάνοι στην ακριτική λίμνη ανέρχονται στους 52 και στη λίμνη Κερκίνη στους 33.

Η Μυρσίνη Μαλακού, υπεύθυνη της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών, με αφορμή τη ραγδαία άνοδο της θνησιμότητας των πουλιών, εξέφρασε την ανησυχία της για το μέλλον της αποικίας των αργυροπελεκάνων της Πρέσπας η οποία καθημερινά επικοινωνεί με γειτονικά λιμναία οικοσυστήματα. Για παράδειγμα οι πελεκάνοι που φωλιάζουν στην Πρέσπα ταξιδεύουν καθημερινά για να τραφούν σε υγροτόπους όπως της Κερκίνης που απέχουν 180 χλμ., ή σε κοντινότερους όπως της Ζάζαρης και Χειμαδίτιδας που απέχουν 60 χλμ.

«Η γρήγορη συλλογή και η σωστή διαχείριση των νεκρών πουλιών είναι το άμεσο μέτρο για την πρόληψη της εξάπλωσης της μόλυνσης και σε άλλα υδρόβια πτηνά κι αρπακτικά» σημειώνει η κ. Μαλακού και προσθέτει ότι «πρόκειται για ένα δύσκολο έργο καθότι πρέπει να περισυλλεγούν μεγάλα πουλιά που βρίσκονται νεκρά σε καλαμιώνες στην μέση της λίμνης». Ένας επιπλέον λόγος που πρέπει να γίνει γρήγορα η επιχείρηση περισυλλογής αναφέρει η κ. Μαλακού είναι ότι πρέπει «να ελαχιστοποιηθεί η διασπορά του ιού στη λίμνη η οποία ετοιμάζεται να δεχθεί το δεύτερο κύμα αποδημητικών, υδρόβιων και αρπακτικών που φτάνουν σε ένα μήνα στην περιοχή». Σύμφωνα με την κ. Μαλακού φαίνεται ότι ο ιός της γρίπης των πτηνών μεταφέρθηκε στην Πρέσπα από τις πάπιες και τις χήνες που καταφθάνουν στα μέσα Νοεμβρίου από τις λίμνες του βορρά, ξεχειμωνιάζουν στην Πρέσπα και αποδημούν εκ νέου τον Μάρτιο.

Τέλος η κ. Μαλακού αποτιμά ως θετική εξέλιξη ότι οι αποικίες αργυροπελεκάνων στον Αμβρακικό Κόλπο και το Μεσολόγγι δεν έχουν επηρεαστεί από τη γρίπη των πτηνών που πλήττει την Πρέσπα και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι «οι αποικίες στα συγκεκριμένα λιμναία οικοσυστήματα δεν επικοινωνούν με αυτές της περιοχής της Πρέσπας».

Ο αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας, Σωτήρης Βόσδου, δήλωσε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ότι «σήμερα η αύριο Κυριακή θα γίνει επιτόπια έρευνα στη Μικρή Πρέσπα από την εταιρία που θα αναλάβει την περισυλλογή των πουλιών» και εξέφρασε την ελπίδα ότι «στα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα ξεκινήσει η περισυλλογή των πουλιών». Ανέφερε ότι η εταιρία μετά από έλεγχο που έγινε «φέρει όλα τα πιστοποιητικά που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου».

Στην Καστοριά η περισυλλογή των νεκρών πουλιών έχει ήδη ξεκινήσει από τις εθελοντικές ομάδες προστασίας της λίμνης σε συνεργασία με την Κτηνιατρική Υπηρεσία της ΠΕ Καστοριάς και, σύμφωνα με τον αρμόδιο υπεύθυνο Νίκο Παναγιωτόπουλο, η περισυλλογή τους γίνεται τηρώντας όλα τα πρωτόκολλα βιοασφάλειας. «Τα πουλιά συλλέγονται σε ειδικούς μολυσματικούς σάκους, φυλάσσονται σε χώρους με χαμηλή ψύξη ενώ στη συνέχεια θα μεταφερθούν σε πιστοποιημένο κλίβανο αποτέφρωσης που λειτουργεί στην περιοχή», αναφέρει χαρακτηριστικά.