Γεωργαντάς - Αγρότες: κίνητρα για καλλιέργεια σιταριού και καλαμποκιού

Νέα μέτρα ενίσχυσης έναντι του ενεργειακού κόστους. Πως θα επιδοτηθούν όσοι καλλιεργήσουν αραβόσιτο και μαλακό σιτάρι. Τι είπε για την επάρκεια τροφίμων στην Ελλάδα, λόγω των μαχών την Ουκρανία.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» του ΑΝΤ1 ήταν την Κυριακή ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σχετικά με την πιθανότητα για ελλείψεις σε σιτηρά και άλευρα, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στην οποία έχουν εμπλακεί Ρωσία και Ουκρανία, στην περιοχή που αποκαλείται και ως ο «σιτοβολώνας της Ευρώπης».

Ο Γιώργος Γεωργαντάς είπε λόγω των εξελίξεων υπάρχει μια μη ομαλή ροή στην τροφοδοσία της αγοράς από τις δύο χώρες.

Επεσήμανε, πάντως, πως η Ελλάδα έχει επάρκεια σε σκληρό σιτάρι, που χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων για τα ζυμαρικά, όπως έχει πάντα και μάλιστα κάνει και εξαγωγές.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσέθεσε πως γίνονται κάθε χρόνο εισαγωγές 250.000 τόνων μαλακού σιταριού από την Ουκρανία και την Ρωσία, ενώ στο καλαμπόκι οι εισαγωγές είναι διπλάσιου όγκου και ανέρχονται σε 500.000 τόνους ετησίως από τις εν λόγω χώρες.

Όπως επεσήμανε ο Γιώργος Γεωργαντάς, δεν υπήρχαν ούτε πρόκειται να υπάρξουν ελλείψεις στην αγορά, καθώς ήδη έχουν κλειστεί συμφωνίες με εναλλακτικές αγορές για το μαλακό σιτάρι που χρησιμοποιείται στην αρτοποιία και στην ζαχαροπλαστική, αλλά και για το καλαμπόκι, πρωτίστως με ευρωπαϊκές χώρες, ενώ όπως συμπλήρωσε «διερευνάται και η δυνατότητα για εισαγωγές από ΗΠΑ και Καναδά»

Παράλληλα, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πως θα δοθούν κίνητρα στους αγρότες για να στραφούν στην παραγωγή μαλακού σιταριού και καλαμποκιού, στο πλαίσιο της προσπάθειας να μειωθεί η εξάρτηση της Ελλάδας από άλλες αγορές, όπως η Ρωσία και η Ουκρανία.

«Είχαμε ζητήσει το μαλακό σιτάρι να μπει στις διασυνδεδεμένες ενισχύσεις. Εγώ θα ζητήσω να μπει και ο αραβόσιτος, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ενισχυθεί η βοήθεια στο κόστος παραγωγής τους», είπε χαρακτηριστικά ο αρμόδιος υπουργός, σημειώνοντας πως «έχουμε ζητήσει ενίσχυση από την ΕΕ και για το κόστος παραγωγής και ειδικά για την παραγωγή τέτοιων προϊόντων, όπως αυτά που εισάγουμε από την Ρωσία και την Ουκρανία».

«Στον αραβόσιτο θέλουμε ακόμη και από αυτήν την περίοδο μπορούμε να έχουμε αύξηση της παραγωγής. Μπορούμε και από την σεζόν και θα δώσουμε και κίνητρα για να γίνει, με στόχο η στήριξη να δοθεί στον παραγωγό. Για το μαλακό σιτάρι φέτος δεν προλαβαίνουμε, αλλά εξετάζουμε όλα τα πιθανά μέτρα», προσέθεσε ο κ. Γεωργαντάς.

Ενεργειακή κρίση και μέτρα στήριξης

«Πριν από 15 ημέρες ανακοινώθηκε πακέτο 180 εκ. ευρώ για την ενίσχυση της παραγωγής. Δεν αρκεί. Τις επόμενες ημέρες ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει μέτρα για νοικοκυριά, επιχειρήσεις και για αγρότες», είπε ο κ. Γεωργαντάς, λέγοντας πως για την αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω της ενεργειακής κρίσης και τονίζοντας ότι «Πρέπει να στηρίξουμε και τον ΓΟΕΒ και τους παραγωγούς. Θα υπάρξει στήριξη του αγροτικού κόσμου, ιδίως τώρα που ξεκινά η καλλιεργητική περίοδος».

Εξήγησε πως βασικός λόγος των μέτρων ενίσχυσης και σε αγρότες είναι αφενός η επισιτιστική επάρκεια, αφ΄ ετέρου η «διατήρηση» του κόσμου στην ελληνική περιφέρεια, αναφέροντας πως υπάρχει και ένα «εξαιρετικό πρόγραμμα για νέους αγρότες, με μεγάλη ανταπόκριση» που υπερκάλυψε τους υπάρχοντες πόρους, συμπληρώνοντας πως είναι «αξιοθαύμαστη η εξαγωγική πορεία του αγροτικού τομέα».

