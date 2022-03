Κοινωνία

“Φίλιππος”: Που άγγιξε τους -17 βαθμούς η θερμοκρασία

Πολικές θερμοκρασίες και ισχυρότατος παγετός καταγράφηκαν τις πρωινές ώρες της Κυριακής.



Πολύ χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες και ισχυρότατος παγετός σημειώθηκαν τις πρωινές ώρες της Κυριακής, ιδιαίτερα στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, όπου η ελάχιστη θερμοκρασία έπεσε κατά τόπους κάτω από τους -16 βαθμούς Κελσίου.

Η χαμηλότερη ελάχιστη καταγράφηκε στο Μαυρολιθάρι Φωκίδας (θέση Βρύζες) με -16,8 °C.

Οι επόμενες χαμηλότερες ελάχιστες θερμοκρασίες τις πρωινές ώρες σήμερα, σύμφωνα με το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, καταγράφηκαν σε Βλάστη Κοζάνης (-16,3), Σέλι (-14,2), Περτούλι Τρικάλων (-14,2), Λιβάδι Παρνασσού (-12,7) και Άγιο Παύλο Ημαθίας (-12,7).

