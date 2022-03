Πολιτική

Καραγιάννης για Μετρό στα Εξάρχεια: ο σταθμός θα γίνει, παρά τις αντιδράσεις

Τι είπε ο Υφυπουργός Υποδομών για τους σταθμούς σε Πειραιά και Ίλιον και για την Γραμμή 4 του Μετρό. Πότε θα δώσει η Αττική Οδός την αποζημίωση των 2.000 ευρώ στους οδηγούς.

Με την ολοκλήρωση της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας θα υπάρξει αισθητή βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και θα «αφαιρέσουμε» από το κέντρο 150.000 αυτοκίνητα, έχοντας πολύ λιγότερες εκπομπές αερίων, επεσήμανε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», ο Υφυπουργός Υποδομών.

Ο Γιώργος Καραγιάννης αναφέρθηκε και στο μνημόνιο συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών από την μια και τον Δήμο Αθηναίων από την άλλη, που στόχο έχει «να πρασινίσουμε το κέντρο της Αθήνας. Θα γίνουν αστικές αναπλάσεις σε 85.000 τετραγωνικά μέτρα. Θα φυτευτούν 3.000 δέντρα για να είναι μεγαλύτερο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα».

Όπως τόνισε ο κ. Καραγιάννης, «είμαστε σε συνεργασία με την Αστυνομία, λόγω των αντιδράσεων στα Εξάρχεια. Δεν υπάρχει ούτε μια πιθανότητα να μην γίνει ο σταθμός του Μετρό στα Εξάρχεια. Σε άλλους σταθμούς έχουν ήδη στηθεί εργοτάξια».

Σε ότι αγορά τις άλλες γραμμές, ο Υφυπουργός Υποδομών επεσήμανε πως «οι τρεις τελευταίοι σταθμοί στον Πειραιά θα τελειώσουν το καλοκαίρι και πλέον η διαδρομή Αεροδρόμιο – Πειραιάς θα γίνεται σε 50 λεπτά», ενώ και στο Ίλιον «εκτιμούμε ότι η περιβαλλοντική αδειοδότηση θα τελειώσει σύντομα και θα γίνουν τρεις νέοι σταθμοί που θα εξυπηρετούν την δυτική Αττική».

Τέλος, σχετικά με την αποζημίωση των 2.000 ευρώ από την Αττική Οδό σε ιδιοκτήτες οχημάτων τα οποία εγκλωβίστηκαν στον αυτοκινητόδρομο στην διάρκεια της κακοκαιρίας «Ελπίδα», στις 24 Ιανουαρίου, ο κ. Καραγιάννης είπε πως «από την ενημέρωση που μας έδωσε η Αττική Οδός, τις επόμενες ημέρες είναι έτοιμη να δώσει τις αποζημιώσεις».

