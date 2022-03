Παράξενα

Τουρκία: Ο χιονοπόλεμος κατέληξε σε... ένοπλη συμπλοκή

Ξέφυγαν τα πράγματα μεταξύ δυο ομάδων που έπαιζαν χιονοπόλεμο. Ένας έβγαλε όπλο και άρχισε να πυροβολεί.

Επτά άνθρωποι τραυματίσθηκαν από σφαίρες χθες, Σάββατο, το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη καθώς ένας χιονοπόλεμος, στον οποίο συμμετείχαν δεκάδες άνθρωποι, πήρε άσχημη τροπή, αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Επωφελούμενοι από τη ραγδαία χιονόπτωση, δεκάδες άνθρωποι άρχισαν ένα χιονοπόλεμο σε πάρκο της συνοικίας Τοπ Χανέ, κοντά στις πολύ τουριστικές συνοικίες του Γαλατά και το Καράκιοϊ, στην ευρωπαϊκή πλευρά της πόλης.

Για άγνωστους λόγους, οι τόνοι υψώθηκαν ανάμεσα στις δύο ομάδες, οι οποίες άρχισαν να συμπλέκονται με γροθιές και κλωτσιές, μετέδωσε το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων DHA.

Τουλάχιστον ένας από τους συμπλεκόμενους έβγαλε τότε πιστόλι και άνοιξε πυρ τραυματίζοντας επτά ανθρώπους, σύμφωνα με το DHA, το οποίο δημοσιοποίησε εικόνες του επεισοδίου από κάμερες ασφαλείας.

Σύμφωνα με το τουρκικό ίδρυμα Umut, περίπου 25 εκατομμύρια πυροβόλα όπλα κυκλοφορούν στη χώρα -σε πληθυσμό 84,7 εκατομμυρίων κατοίκων-, ένας αριθμός πολύ μεγαλύτερος από τις εκτιμήσεις των αρχών.

